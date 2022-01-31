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https://arabic.sputniknews.com/20220131/وصمة-عار-إيران-تعلق-على-زيارة-رئيس-إسرائيل-إلى-الإمارات-بلهجة-تحذير-1057493334.html
"وصمة عار"... إيران تعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات بلهجة تحذير
"وصمة عار"... إيران تعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات بلهجة تحذير
حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الدول التي طبعت العلاقات مع "الكيان العبري" من أنها ستكون أولى ضحايا طبيعته العدوانية، وذلك تزامنا مع زيارة غير مسبوقة للرئيس... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:55+0000
2022-01-31T10:11+0000
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وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، للصحفيين، اليوم الاثنين، أن "کیان الاحتلال الصهیوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف ويعمل انطلاقا من طبيعته المعتدية على افتعال الأزمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصل، أمس الأحد، إلى الإمارات بدعوة "شخصية" من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد"، وفق ما أعلن مكتبه.وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.وكتب هرتسوغ على تويتر بعيد وصوله على متن الطائرة التي عبرت الأجواء السعودية: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".ويعد الموقف المتقارب لإسرائيل والإمارات تجاه إيران من الأسباب التي أسهمت في تطبيع العلاقات بينهما، إذ يسعى البلدان إلى جني ثمار هذا التطبيع بعد الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-يواصل-زيارته-للإمارات-ولا-خطر-على-حياته-1057485387.html
https://arabic.sputniknews.com/20220124/إيران-توجه-طلبا-إلى-السعودية-والإمارات-بشأن-الحرب-في-اليمن-1057037469.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

"وصمة عار"... إيران تعلق على زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات بلهجة تحذير

09:55 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الدول التي طبعت العلاقات مع "الكيان العبري" من أنها ستكون أولى ضحايا طبيعته العدوانية، وذلك تزامنا مع زيارة غير مسبوقة للرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، للصحفيين، اليوم الاثنين، أن "کیان الاحتلال الصهیوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف ويعمل انطلاقا من طبيعته المعتدية على افتعال الأزمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
﻿الرئيس الإسرائيلي يواصل زيارته للإمارات ولا خطر على حياته
أمس, 22:45 GMT

ورداعلى سؤال حول زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات، قال إن "کیان الاحتلال الصهیوني وصمة عار على المجتمع البشري، ينتهج سياسات الفصل العنصري ويمارس القمع والعنصرية، ويحاول نقل أزماته إلى الدول الأخری"، محذرا المطبعين معه بأنهم "سيكونون أول ضحايا طبيعته العدوانية".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وصل، أمس الأحد، إلى الإمارات بدعوة "شخصية" من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد"، وفق ما أعلن مكتبه.
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكتب هرتسوغ على تويتر بعيد وصوله على متن الطائرة التي عبرت الأجواء السعودية: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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24 يناير, 18:06 GMT
ويعد الموقف المتقارب لإسرائيل والإمارات تجاه إيران من الأسباب التي أسهمت في تطبيع العلاقات بينهما، إذ يسعى البلدان إلى جني ثمار هذا التطبيع بعد الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة كورونا.
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