أمير قطر وبايدن يعلقان على لقائهما الأول... مباحثات مثمرة واهتمام مشترك بشأن الخليج والشرق الأوسط‏

ونشر بايدن صورة تجمعه بأمير قطر عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: " التقيت اليوم بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقد صنفت قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو تقديرا لشراكتنا القوية على مدى 50 عاما، وجددنا التأكيد على اهتمامنا الراسخ بتعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".من ناحيته، غرّد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" على لقائه الأول بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصف مباحثاته معه بأنها "مثمرة".وأضاف أمير قطر في تغريدته: "تبادلنا خلال المباحثات وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".كما وصف أمير قطر اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن أنها "مثمرة"، وأكد أن "مخرجاته ستعمل على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر وأمريكا موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على لقائه الأول بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ونشر بايدن صورة تجمعه بأمير قطر عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: " التقيت اليوم بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقد صنفت قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو تقديرا لشراكتنا القوية على مدى 50 عاما، وجددنا التأكيد على اهتمامنا الراسخ بتعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".
Today, I met with Amir Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar. I designated Qatar as a Major Non-NATO Ally in recognition of our strong partnership over 50 years. We reaffirmed our unwavering interest in promoting security and prosperity in the Gulf and Middle East region. pic.twitter.com/OaSewjWFux
من ناحيته، غرّد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" على لقائه الأول بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصف مباحثاته معه بأنها "مثمرة".
وأضاف أمير قطر في تغريدته: "تبادلنا خلال المباحثات وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".
كانت مباحثاتي مثمرة مع فخامة الرئيس جو بايدن @POTUS تبادلنا خلالها وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا.
كما وصف أمير قطر اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن أنها "مثمرة"، وأكد أن "مخرجاته ستعمل على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر وأمريكا موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
أجريت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي @SecDef والذي ستعمل مخرجاته على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأنّ الجهود المشتركة لقطر والولايات المتحدة موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.