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https://arabic.sputniknews.com/20220201/أمير-قطر-وبايدن-يعلقان-على-لقائهما-الأول-مباحثات-مثمرة-واهتمام-مشترك-بشأن-الخليج-والشرق-الأوسط-1057569558.html
أمير قطر وبايدن يعلقان على لقائهما الأول... مباحثات مثمرة واهتمام مشترك بشأن الخليج والشرق الأوسط‏
أمير قطر وبايدن يعلقان على لقائهما الأول... مباحثات مثمرة واهتمام مشترك بشأن الخليج والشرق الأوسط‏
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على لقائه الأول بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏ 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:24+0000
2022-02-01T09:24+0000
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أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونشر بايدن صورة تجمعه بأمير قطر عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: " التقيت اليوم بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقد صنفت قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو تقديرا لشراكتنا القوية على مدى 50 عاما، وجددنا التأكيد على اهتمامنا الراسخ بتعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".من ناحيته، غرّد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" على لقائه الأول بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصف مباحثاته معه بأنها "مثمرة".وأضاف أمير قطر في تغريدته: "تبادلنا خلال المباحثات وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".كما وصف أمير قطر اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن أنها "مثمرة"، وأكد أن "مخرجاته ستعمل على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر وأمريكا موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
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العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر وبايدن يعلقان على لقائهما الأول... مباحثات مثمرة واهتمام مشترك بشأن الخليج والشرق الأوسط‏

09:24 GMT 01.02.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتصافحان خلال لفائهما الأول في البيت الأبيض، واشنطن، أمريكا، 31 يناير/ كانون الثاني 2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على لقائه الأول بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ‏ثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏
ونشر بايدن صورة تجمعه بأمير قطر عبر حسابه على "تويتر"، وغرد معها: " التقيت اليوم بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقد صنفت قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الناتو تقديرا لشراكتنا القوية على مدى 50 عاما، وجددنا التأكيد على اهتمامنا الراسخ بتعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".
من ناحيته، غرّد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" على لقائه الأول بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصف مباحثاته معه بأنها "مثمرة".
وأضاف أمير قطر في تغريدته: "تبادلنا خلال المباحثات وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا والتي تزداد رسوخا يوما بعد يوم لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا".
كما وصف أمير قطر اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في واشنطن أنها "مثمرة"، وأكد أن "مخرجاته ستعمل على تطوير تعاوننا الاستراتيجي العسكري، لا سيما وأن الجهود المشتركة لقطر وأمريكا موجهة كليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.
واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
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