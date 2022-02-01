إعلام: أبو ظبي تستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

وأضافت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "الأخبار الجيدة التي تأتي من زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى الإمارات ليست سياسية- أمنية فقط، رغم أهمية التضامن الذي أبداه الرئيس خلال الزيارة في خضم الهجمات الصاروخية هناك".وتابعت في تقرير لها: "الأخبار الجيدة الحقيقية من الاجتماع التاريخي تتعلق بالمجال الاقتصادي ومبالغ ضخمة جدا".وقالت إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قرر تنفيذ وعده الذي قطعه لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو باستثمار 10 مليارات دولار في شركات إسرائيلية خاصة في مختلف المجالات.وأضافت أن صناديق الاستثمار الرئيسية (صناديق الثروة) في الإمارات ستشارك في الاستثمارات، بما في ذلك صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار "ADIA"، وصندوق "مبادلة" للاستثمار.وبحسب الصحيفة، فإن أول صندوق إماراتي سيدخل السوق الإسرائيلية باستثمار قدره 2 مليار دولار هو صندوق أبوظبى للنمو "ADG" التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ".وقال مسؤول إماراتي رفيع لـ "غلوبس" إن أبو ظبي كانت تنتظر بصبر استقرار النظام السياسي الإسرائيلي قبل أن تجدد تحركاتها للوفاء بوعد ابن زايد.وأشار إلى أن زيارة هرتسوغ مثلت هي الوقت المناسب لبدء العملية رسميا.وتعمل الجهات المعنية في الإمارات وإسرائيل حاليا على بلورة مخطط لتوزيع أموال صناديق الاستثمار الإماراتية على شركات إسرائيلية.ومن المقرر أن تضخ الإمارات الـ 10 مليارات دولار في استثمارات داخل إسرائيل في مجالات مختلفة، بينها الطاقة والصحة والصناعة والفضاء والبنية التحتية.وأمس الاثنين، غادر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وزوجته الإمارات بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها امتدت ليومين التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.وخلال الزيارة نفذت جماعة "أنصار الله" هجوما صاروخيا على أبو ظبي وهو ما أدانه الرئيس الإسرائيلي.ووقعت إسرائيل والإمارات، في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
قالت صحيفة عبرية إن الإمارات قررت استثمار 10 مليارات دولار في إسرائيل، وذلك بعد زيارة رئيس الأخيرة يتسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي.
وأضافت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: "الأخبار الجيدة التي تأتي من زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى الإمارات ليست سياسية- أمنية فقط، رغم أهمية التضامن الذي أبداه الرئيس خلال الزيارة في خضم الهجمات الصاروخية هناك".
وتابعت في تقرير لها: "الأخبار الجيدة الحقيقية من الاجتماع التاريخي تتعلق بالمجال الاقتصادي ومبالغ ضخمة جدا".
وقالت إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قرر تنفيذ وعده الذي قطعه لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو باستثمار 10 مليارات دولار في شركات إسرائيلية خاصة في مختلف المجالات.
وأضافت أن صناديق الاستثمار الرئيسية (صناديق الثروة) في الإمارات ستشارك في الاستثمارات، بما في ذلك صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار "ADIA"، وصندوق "مبادلة" للاستثمار.
وبحسب الصحيفة، فإن أول صندوق إماراتي سيدخل السوق الإسرائيلية باستثمار قدره 2 مليار دولار هو صندوق أبوظبى للنمو "ADG" التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ".
وقال مسؤول إماراتي رفيع لـ "غلوبس" إن أبو ظبي كانت تنتظر بصبر استقرار النظام السياسي الإسرائيلي قبل أن تجدد تحركاتها للوفاء بوعد ابن زايد.
وأشار إلى أن زيارة هرتسوغ مثلت هي الوقت المناسب لبدء العملية رسميا.