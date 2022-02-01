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ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا
ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا
سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:00+0000
2022-02-01T07:00+0000
أسعار النفط اليوم
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وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات. وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تونس-تعلن-رسميا-ارتفاع-أسعار-الوقود-برميل-البترول-وصل-إلى-90-دولارا-1057560570.html
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أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا

07:00 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Basel Shartouhمصفاة النفط بانياس في سوريا
مصفاة النفط بانياس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Basel Shartouh
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سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.
وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.
الوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
تونس تعلن رسميا ارتفاع أسعار الوقود... برميل البترول وصل إلى 90 دولارا
06:43 GMT
وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.
ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.
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