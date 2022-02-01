تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220201/ارتفاع-أسعار-النفط-بسبب-قلة-المعروض-وتعافي-العالم-من-كورونا-1057560728.html
ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا
ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا
سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T07:00+0000
2022-02-01T07:00+0000
2022-02-01T07:00+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cd4491603bf651cab2106e0755cd270.jpg
وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات. وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.ووصل برميل البترول تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تونس-تعلن-رسميا-ارتفاع-أسعار-الوقود-برميل-البترول-وصل-إلى-90-دولارا-1057560570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048616618_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f65fbec99590bbf4c2c753eef42eef11.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة المعروض وتعافي العالم من كورونا
سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.
وتعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا بسبب قلة المعروض من النفط والانتعاش القوي للطلب بعد التعافي من جائحة كورونا، وقلة الإغلاق في دول كثيرة حول العالم.
ووصل برميل
البترول
تسليم أبريل/نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.