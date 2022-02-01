المتحدث باسم "أنصار الله" يهاجم حكام الإمارات ويصفهم بـ"عملاء إسرائيل"

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر إن "التطبيع وحده مع إسرائيل عدوان على الإسلام والمسلمين، وهؤلاء القوم قد ذهبوا بعيدا".وأشار إلى أن "للعدو الإسرائيلي وعملائه يوم آت لا محالة وستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب"، على حد قوله.يأي ذلك في وقت جدد فيه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تحذيره الإمارات من مواصلة المشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً استمرار الهجمات ضدها.وقال المشاط: "كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".وكانت الجماعة أعلنت في بيان عسكري، فجر الاثنين، ضرب "أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد3]".
وأشار إلى أن "للعدو الإسرائيلي وعملائه يوم آت لا محالة وستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب"، على حد قوله.
يأي ذلك في وقت جدد فيه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تحذيره الإمارات من مواصلة المشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً استمرار الهجمات ضدها.
وقال المشاط: "كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".
وكانت الجماعة أعلنت في بيان عسكري، فجر الاثنين، ضرب "أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد3]".