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المتحدث باسم "أنصار الله" يهاجم حكام الإمارات ويصفهم بـ"عملاء إسرائيل"
المتحدث باسم "أنصار الله" يهاجم حكام الإمارات ويصفهم بـ"عملاء إسرائيل"
وصف المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، حكام الإمارات بأنهم عملاء لما سمّاه "العدو الإسرائيلي". 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:15+0000
2022-02-01T11:15+0000
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وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر إن "التطبيع وحده مع إسرائيل عدوان على الإسلام والمسلمين، وهؤلاء القوم قد ذهبوا بعيدا".وأشار إلى أن "للعدو الإسرائيلي وعملائه يوم آت لا محالة وستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب"، على حد قوله.يأي ذلك في وقت جدد فيه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تحذيره الإمارات من مواصلة المشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً استمرار الهجمات ضدها.وقال المشاط: "كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".وكانت الجماعة أعلنت في بيان عسكري، فجر الاثنين، ضرب "أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد3]".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الجيش-الأمريكي-يتدخل-لمواجهة-هجوم-صاروخي-خطير-على-الإمارات-1057573809.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قوات التحالف العربي

المتحدث باسم "أنصار الله" يهاجم حكام الإمارات ويصفهم بـ"عملاء إسرائيل"

11:15 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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وصف المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، حكام الإمارات بأنهم عملاء لما سمّاه "العدو الإسرائيلي".
وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر إن "التطبيع وحده مع إسرائيل عدوان على الإسلام والمسلمين، وهؤلاء القوم قد ذهبوا بعيدا".

وأضاف: "ما حظي العدو الإسرائيلي بعملاء كهؤلاء وعلى هذه الشاكلة من الرغبة الجامحة لخدمته لينالوا رضاه ولن يرضى، وعدوانهم على اليمن بعض خدماتهم".

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الجيش الأمريكي يتدخل لمواجهة هجوم صاروخي خطير على الإمارات
10:42 GMT
وأشار إلى أن "للعدو الإسرائيلي وعملائه يوم آت لا محالة وستعمهم فيه جميعا بإذن الله لعنة الشعوب"، على حد قوله.
يأي ذلك في وقت جدد فيه رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، تحذيره الإمارات من مواصلة المشاركة في عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مؤكداً استمرار الهجمات ضدها.
وقال المشاط: "كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".
وكانت الجماعة أعلنت في بيان عسكري، فجر الاثنين، ضرب "أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ [ذوالفقار الباليستية]، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات [صماد3]".
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