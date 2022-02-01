تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الهند-تستعد-لإطلاق-عملتها-الرقمية-الرسمية-1057612339.html
الهند تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الرسمية
الهند تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الرسمية
قالت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية في الهند، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الهندي سيطلق نسخة رقمية من العملة المحلية الروبية العام المالي المقبل. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:20+0000
2022-02-01T19:20+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057612074_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_966fd14c2325ffa4d0ae2209a382710d.jpg
ففي تصريحات للوزيرة نيرمالا سيترامان وهي تقدم الميزانية السنوية للبلاد، أشارت إلى أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي "سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".وأضافت أن هذه العملة الرقمية ستؤدي أيضا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص. سيقدم بنك الاحتياطي الهندي الروبية الرقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان.لم تقدم سيترامان أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها باستخدام تقنية "بلوك تشين" وغيرها من التقنيات."بلوك تشين" هي تقنية طورت في الأصل جنبا إلى جنب مع "بيتكوين"، لكنها تطورت منذ ذلك الحين حيث انتقلت تطبيقاتها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة.ستكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم التي تقدم ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي إذا التزمت بخططها. تعمل الصين على نسخة رقمية من اليوان الخاص بها منذ عام 2014 وهي الأقدم انخراطا في هذه الجهود.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الصين-تبدأ-التوسع-في-استخدام-عملتها-الرقمية-الوطنية-الجديدة-ليست-مثل-بيتكوين-1054935831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057612074_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0990f55db6e3a317ef2439b2cdb177d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار الهند اليوم

الهند تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الرسمية

19:20 GMT 01.02.2022
عملة الهند الروبية
عملة الهند الروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
تابعنا عبر
قالت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية في الهند، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الهندي سيطلق نسخة رقمية من العملة المحلية الروبية العام المالي المقبل.
ففي تصريحات للوزيرة نيرمالا سيترامان وهي تقدم الميزانية السنوية للبلاد، أشارت إلى أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي "سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".
وأضافت أن هذه العملة الرقمية ستؤدي أيضا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص. سيقدم بنك الاحتياطي الهندي الروبية الرقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان.
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الصين تبدأ التوسع في استخدام عملتها الرقمية الوطنية الجديدة... ليست مثل "بيتكوين"
4 يناير, 14:59 GMT
لم تقدم سيترامان أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها باستخدام تقنية "بلوك تشين" وغيرها من التقنيات.
"بلوك تشين" هي تقنية طورت في الأصل جنبا إلى جنب مع "بيتكوين"، لكنها تطورت منذ ذلك الحين حيث انتقلت تطبيقاتها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة.
ستكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم التي تقدم ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي إذا التزمت بخططها. تعمل الصين على نسخة رقمية من اليوان الخاص بها منذ عام 2014 وهي الأقدم انخراطا في هذه الجهود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية