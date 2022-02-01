الهند تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الرسمية

ففي تصريحات للوزيرة نيرمالا سيترامان وهي تقدم الميزانية السنوية للبلاد، أشارت إلى أن تقديم عملة رقمية للبنك المركزي "سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي"، حسبما نقلت "سي إن بي سي".وأضافت أن هذه العملة الرقمية ستؤدي أيضا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأرخص. سيقدم بنك الاحتياطي الهندي الروبية الرقمية في السنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان.لم تقدم سيترامان أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها باستخدام تقنية "بلوك تشين" وغيرها من التقنيات."بلوك تشين" هي تقنية طورت في الأصل جنبا إلى جنب مع "بيتكوين"، لكنها تطورت منذ ذلك الحين حيث انتقلت تطبيقاتها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة.ستكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم التي تقدم ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي إذا التزمت بخططها. تعمل الصين على نسخة رقمية من اليوان الخاص بها منذ عام 2014 وهي الأقدم انخراطا في هذه الجهود.
لم تقدم سيترامان أي تفاصيل حول كيفية عمل الروبية الرقمية أو كيف ستبدو، لكنها قالت إنه سيتم تقديمها باستخدام تقنية "بلوك تشين" وغيرها من التقنيات.
"بلوك تشين" هي تقنية طورت في الأصل جنبا إلى جنب مع "بيتكوين"، لكنها تطورت منذ ذلك الحين حيث انتقلت تطبيقاتها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة.
ستكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم التي تقدم ما يسمى بالعملة الرقمية للبنك المركزي إذا التزمت بخططها. تعمل الصين على نسخة رقمية من اليوان الخاص بها منذ عام 2014 وهي الأقدم انخراطا في هذه الجهود.