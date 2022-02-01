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https://arabic.sputniknews.com/20220201/تطور-جديد-في-موقف-زيدان-بشأن-تدريبه-باريس-سان-جيرمان-1057600665.html
تطور جديد في موقف زيدان بشأن تدريبه باريس سان جيرمان
تطور جديد في موقف زيدان بشأن تدريبه باريس سان جيرمان
كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن آخر تطورات المفاوضات بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان والمدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T14:49+0000
2022-02-01T14:49+0000
رياضة
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ووفقا لشبكة "Telefoot" الفرنسية، فإن زيدان قرر تأجيل حسم قراره بتدريب باريس سان جيرمان في الوقت الحالي لأنه لا يريد مواجهة ريال مدريد.وأضافت الشبكة أن زيدان لم يخبر باريس سان جيرمان بالرفض، لكنه قرر تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم.وأوضحت أن زيدان لا يريد مواجهة ريال مدريد الذي رحل عنه بنهاية الموسم السابق في بداية عمله في النادي الفرنسي لأنه يرتبط بشكل قوي بالملكي، ولأنه فائز معه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا.هذا ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في 15 فبراير/ شباط الجاري ثم لقاء الإياب في 9 مارس المقبل.وتسعى إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، للتعاقد مع زين الدين زيدان لخلافة المدير الفني الحالي ماوريسيو بوكيتينو، خاصة وأن هناك شكوكا حول استمراره بعد الإقصاء أمس أمام نيس في كأس فرنسا وتذبذب مستوى الفريق.وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى حصولها على معلومات من داخل غرفة ملابس الفريق الباريسي، تؤكد أن زيدان سيكون مدربا للفريق بعد انتهاء الموسم الجاري، وأصبح أمرا مفروغا منه. وأضافت أن إدارة بي إس جي تقدمت بالفعل بعرض للمدرب الفرنسي، واتفق الطرفان على بداية مشروع جديد من الصيف اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران المقبل.وفي نفس الوقت، كشفت تقارير صحفية عديدة أن بوكيتينو، الذي ينتهي تعاقده مع باريس، سينتقل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.
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رياضة

تطور جديد في موقف زيدان بشأن تدريبه باريس سان جيرمان

14:49 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Miguel Morenatti
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن آخر تطورات المفاوضات بين العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان والمدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق الباريسي.
ووفقا لشبكة "Telefoot" الفرنسية، فإن زيدان قرر تأجيل حسم قراره بتدريب باريس سان جيرمان في الوقت الحالي لأنه لا يريد مواجهة ريال مدريد.
وأضافت الشبكة أن زيدان لم يخبر باريس سان جيرمان بالرفض، لكنه قرر تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم.
وأوضحت أن زيدان لا يريد مواجهة ريال مدريد الذي رحل عنه بنهاية الموسم السابق في بداية عمله في النادي الفرنسي لأنه يرتبط بشكل قوي بالملكي، ولأنه فائز معه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في 15 فبراير/ شباط الجاري ثم لقاء الإياب في 9 مارس المقبل.
وتسعى إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، للتعاقد مع زين الدين زيدان لخلافة المدير الفني الحالي ماوريسيو بوكيتينو، خاصة وأن هناك شكوكا حول استمراره بعد الإقصاء أمس أمام نيس في كأس فرنسا وتذبذب مستوى الفريق.
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وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى حصولها على معلومات من داخل غرفة ملابس الفريق الباريسي، تؤكد أن زيدان سيكون مدربا للفريق بعد انتهاء الموسم الجاري، وأصبح أمرا مفروغا منه.

وأضافت أن إدارة بي إس جي تقدمت بالفعل بعرض للمدرب الفرنسي، واتفق الطرفان على بداية مشروع جديد من الصيف اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وفي نفس الوقت، كشفت تقارير صحفية عديدة أن بوكيتينو، الذي ينتهي تعاقده مع باريس، سينتقل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.
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