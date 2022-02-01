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تونس ترفع أسعار الوقود لرابع مرة في عام لخفض عجز الميزانية
تونس ترفع أسعار الوقود لرابع مرة في عام لخفض عجز الميزانية
أعلنت وزارة الطاقة التونسية، الاثنين، رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T01:45+0000
2022-02-01T01:47+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار، بحسب رويترز.يحاول البلد الذي تمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
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أخبار تونس اليوم

تونس ترفع أسعار الوقود لرابع مرة في عام لخفض عجز الميزانية

01:45 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 01:47 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Mariam Kedeiraالوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021
الوضع في تونس، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Mariam Kedeira
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أعلنت وزارة الطاقة التونسية، الاثنين، رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار، بحسب رويترز.
يحاول البلد الذي تمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
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