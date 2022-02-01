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https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبيرة-تغذية-تقدم-6-نصائح-للتخفيف-من-سيلان-الأنف-في-الشتاء-1057614790.html
خبيرة تغذية تقدم 6 نصائح للتخفيف من سيلان الأنف في الشتاء
خبيرة تغذية تقدم 6 نصائح للتخفيف من سيلان الأنف في الشتاء
هناك علاقة وثيقة بين فصل الشتاء وبعض الأمراض، وفي مقدمتها الإنفلونزا والحساسية التي من أعراضها سيلان الأنف. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T20:24+0000
2022-02-01T20:24+0000
تغذية
الأنفلونزا
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لمواجهة أعراض سيلان الأنف قدمت خبيرة التغذية العلاجية جيانا الدسوقي مجموعة من النصائح الغذائية، بحسب صحيفة "النهار". في مقدمة هذه النصائح، دعت جيانا الدسوقي إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية وسيلان الأنف.ونصحت اختصاصية التغذية العلاجية بشرب المياه والسوائل لترطيب منطقتي الأنف والحلق.كما نصحت خبيرة التغذية العلاجية بتناول المشروبات الدافئة التي تساعد في الحد من سيلان الأنف.وأشارت جيانا إلى تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، يساعد في الحد من أعراض سيلان الأنف.ومن أبرز هذه الأطعمة: المكسرات والكركم والخضار الورقية الخضراء، بجانب الأطعمة الغنية بالفيتامين "ج" كالبرتقال والليمون والكيوي والبروكلي.في المقابل حذرت اختصاصية التغذية من التدخين والكحول والكافيين، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من أعراض سيلان الأنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبيرة-تغذية-تنصح-النساء-بتناول-هذه-المواد-لفائدتها-الصحية-1057559361.html
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تغذية, الأنفلونزا

خبيرة تغذية تقدم 6 نصائح للتخفيف من سيلان الأنف في الشتاء

20:24 GMT 01.02.2022
© Depositphotos / Olhaafanasievaشاي الزنجبيل
شاي الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / Olhaafanasieva
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هناك علاقة وثيقة بين فصل الشتاء وبعض الأمراض، وفي مقدمتها الإنفلونزا والحساسية التي من أعراضها سيلان الأنف.
لمواجهة أعراض سيلان الأنف قدمت خبيرة التغذية العلاجية جيانا الدسوقي مجموعة من النصائح الغذائية، بحسب صحيفة "النهار".
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
خبيرة تغذية تنصح النساء بتناول هذه المواد لفائدتها الصحية
05:45 GMT
في مقدمة هذه النصائح، دعت جيانا الدسوقي إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية وسيلان الأنف.
ونصحت اختصاصية التغذية العلاجية بشرب المياه والسوائل لترطيب منطقتي الأنف والحلق.
كما نصحت خبيرة التغذية العلاجية بتناول المشروبات الدافئة التي تساعد في الحد من سيلان الأنف.
وأشارت جيانا إلى تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، يساعد في الحد من أعراض سيلان الأنف.
ومن أبرز هذه الأطعمة: المكسرات والكركم والخضار الورقية الخضراء، بجانب الأطعمة الغنية بالفيتامين "ج" كالبرتقال والليمون والكيوي والبروكلي.
في المقابل حذرت اختصاصية التغذية من التدخين والكحول والكافيين، مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من أعراض سيلان الأنف.
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