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طقس مصر في الأيام الثلاثة المقبلة... برد وصقيع وتساقط أمطار
طقس مصر في الأيام الثلاثة المقبلة... برد وصقيع وتساقط أمطار
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأيام الثلاثة المقبلة، ستشهد استمرار الطقس البارد والصقيع وتكاثر للسحب الممطرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:54+0000
2022-02-01T15:54+0000
حرارة الجو
مصر
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وبينت الهيئة في بيان أن طقس غد الأربعاء، معتدل نهارا، على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بحسب صحيفة "الوطن".وليلا يصبح الطقس شديد البرودة، على كافة المناطق ويبلغ حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، في ظل استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.وعن طقس الخميس، قالت الهيئة إنه يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وصبح باردا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشرقية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء ويبلغ حد الصقيع وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.وفي يوم الجمعة، يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وبارد ليلا على كافة المناطق.ويشهد كذلك تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.وتكون الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/الأرصاد-المصرية-تعلن-توقعات-حالة-طقس-غدا-1057546421.html
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حرارة الجو, مصر

طقس مصر في الأيام الثلاثة المقبلة... برد وصقيع وتساقط أمطار

15:54 GMT 01.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الأيام الثلاثة المقبلة، ستشهد استمرار الطقس البارد والصقيع وتكاثر للسحب الممطرة.
وبينت الهيئة في بيان أن طقس غد الأربعاء، معتدل نهارا، على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بحسب صحيفة "الوطن".
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
الأرصاد المصرية تعلن توقعات حالة طقس غدا
أمس, 16:01 GMT
وليلا يصبح الطقس شديد البرودة، على كافة المناطق ويبلغ حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، في ظل استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.
وعن طقس الخميس، قالت الهيئة إنه يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وصبح باردا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشرقية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء ويبلغ حد الصقيع وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.
وفي يوم الجمعة، يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وبارد ليلا على كافة المناطق.
ويشهد كذلك تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
وتكون الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.
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