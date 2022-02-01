طقس مصر في الأيام الثلاثة المقبلة... برد وصقيع وتساقط أمطار

وبينت الهيئة في بيان أن طقس غد الأربعاء، معتدل نهارا، على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بحسب صحيفة "الوطن".وليلا يصبح الطقس شديد البرودة، على كافة المناطق ويبلغ حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، في ظل استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.وعن طقس الخميس، قالت الهيئة إنه يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وصبح باردا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشرقية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء ويبلغ حد الصقيع وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.وفي يوم الجمعة، يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وبارد ليلا على كافة المناطق.ويشهد كذلك تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.وتكون الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.
وليلا يصبح الطقس شديد البرودة، على كافة المناطق ويبلغ حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، في ظل استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.
وعن طقس الخميس، قالت الهيئة إنه يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يميل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وصبح باردا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشرقية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء ويبلغ حد الصقيع وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.
وفي يوم الجمعة، يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وبارد ليلا على كافة المناطق.
ويشهد كذلك تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
وتكون الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء.