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https://arabic.sputniknews.com/20220201/قطر-تؤكد-أنها-لن-تتمكن-وحدها-من-توفير-كافة-احتياجات-أوروبا-من-الغاز-1057605418.html
قطر تؤكد أنها لن تتمكن وحدها من توفير كافة احتياجات أوروبا من الغاز
قطر تؤكد أنها لن تتمكن وحدها من توفير كافة احتياجات أوروبا من الغاز
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي، أن بلاده أو أي دولة أخرى مصدرة للغاز لا تستطيع بمفردها تلبية كافة احتياجات أوروبا من الغاز في حال حدوث نقص بسبب... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:12+0000
2022-02-01T16:12+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار قطر اليوم
أخبار أوكرانيا
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الدوحة - سبوتنيك. وقال الكعبي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون وشدد الوزير القطري على أن "أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهدا جماعيا من العديد من الأطراف".ورغم ذلك أكد الكعبي للمسؤولة الأوروبية أن "قطر على أتم الاستعداد لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة"، معربا عن الاعتزاز بأن "دولة قطر التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن مضى".يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 بالمئة من احتياجاته، على صعيد موارد الطاقة، من روسيا؛ وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.وهذا الوضع المتأزم أعاد الحديث عن إمكانية مد أوروبا بالغاز القطري، خاصة بعد منح الرئيس الأمريكي قطر صفة حليف استراتيجي من خارج الناتو، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد أمس إلى واشنطن، حيث شملت محادثاتهما ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، بحسب بيان للبيت الأبيض.وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قرب الحدود الروسية.ويتم تداول معلومات في الإعلام الغربي، عن أن موسكو قد ترد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، في حال أقرت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/خبير-قطر-قد-لا-تتمكن-من-إمداد-أوروبا-بالكمية-المطلوبة-من-الغاز-وسيتم-اللجوء-لمصادر-أخرى-1057590627.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بوريل-نبحث-مع-أمريكا-وقطر-وأذربيجان-مسألة-الغاز-حال-قررت-روسيا-خفض-أو-قطع-الإمدادات-1057476503.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار قطر اليوم, أخبار أوكرانيا

قطر تؤكد أنها لن تتمكن وحدها من توفير كافة احتياجات أوروبا من الغاز

16:12 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Karim Jaafar
تابعنا عبر
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي، أن بلاده أو أي دولة أخرى مصدرة للغاز لا تستطيع بمفردها تلبية كافة احتياجات أوروبا من الغاز في حال حدوث نقص بسبب الأزمة الأوكرانية.
الدوحة - سبوتنيك. وقال الكعبي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون

"نعرب عن أملنا في حل دبلوماسي للتوترات في أوروبا، بحيث يمكن لجميع الموردين العمل معا لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل، فلا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم".

إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
خبير: قطر قد لا تتمكن من إمداد أوروبا بالكمية المطلوبة من الغاز وسيتم اللجوء لمصادر أخرى
14:05 GMT
وشدد الوزير القطري على أن "أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهدا جماعيا من العديد من الأطراف".
ورغم ذلك أكد الكعبي للمسؤولة الأوروبية أن "قطر على أتم الاستعداد لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة"، معربا عن الاعتزاز بأن "دولة قطر التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن مضى".
يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 بالمئة من احتياجاته، على صعيد موارد الطاقة، من روسيا؛ وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
بوريل: نبحث مع أمريكا وقطر وأذربيجان مسألة الغاز حال قررت روسيا خفض أو قطع الإمدادات
30 يناير, 17:10 GMT
وهذا الوضع المتأزم أعاد الحديث عن إمكانية مد أوروبا بالغاز القطري، خاصة بعد منح الرئيس الأمريكي قطر صفة حليف استراتيجي من خارج الناتو، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد أمس إلى واشنطن، حيث شملت محادثاتهما ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وتتهم الدول الغربية روسيا بالاستعداد لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قرب الحدود الروسية.
ويتم تداول معلومات في الإعلام الغربي، عن أن موسكو قد ترد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، في حال أقرت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.
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