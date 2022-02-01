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https://arabic.sputniknews.com/20220201/مبيعات-العقارات-الافتراضية-في-ميتافيرس-تتجاوز-500-مليون-دولار-1057607215.html
مبيعات العقارات الافتراضية في "ميتافيرس" تتجاوز 500 مليون دولار
مبيعات العقارات الافتراضية في "ميتافيرس" تتجاوز 500 مليون دولار
تجاوزت مبيعات العقارات الافتراضية في عوالم ميتافيرس، 500 مليون دولار خلال العام الماضي ويمكن أن تتضاعف هذا العام، وفقا للمستثمرين وشركات التحليلات. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:47+0000
2022-02-01T16:47+0000
اقتصاد
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ذكرت شركة التحليل "ميتا ميترك سولوشنز" أن مبيعات العقارات على منصات "ميتافيرس" الرئيسية الأربع وصلت إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".وذكرت الشركة التي تركز على تقنية "ميتافيرس"، إن المبيعات في يناير/ كانون الثاني تجاوزت 85 مليون دولار، وتتوقع أن تصل المبيعات بهذه الوتيرة إلى ما يقرب من مليار دولار هذا العام.كان سبب الارتفاع الأخير في المبيعات هو إعلان "فيسبوك" في 28 أكتوبر/ تشرين الأول عن تغيير علامتها التجارية إلى "ميتا" للتركيز على هذه التقنية الواعدة.ارتفعت مبيعات العقارات بنحو تسعة أضعاف، لتصل إلى 133 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الأول، لكن تلاشى الزخم وراء نمو المبيعات منذ ذلك الحين، ومع ذلك سيظل إجمالي مبيعات شهر يناير الماضي أكثر من 10 أضعاف مستويات يناير 2021.وجد تقرير صادر عن شركة "براند إسينس ماركت ريسيرش" لأبحاث السوق أنه من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في عوالم "ميتافيرس" بمعدل سنوي مركب قدره 31% سنويا بين عامي 2022 و2028.من جانبها قالت جانين يوريو، المديرة التنفيذية لشركة "ريبابلك ريالم"، وهي شركة استشارية واستثمارية عقارية في "ميتافيرس": "هناك مخاطر كبيرة، ولكن من المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بيع-أراض-افتراضية-في-عالم-ميتافيرس-بمبالغ-قياسية-مع-تزايد-إقبال-المستثمرين-1056093530.html
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اقتصاد, منوعات, فيسبوك

مبيعات العقارات الافتراضية في "ميتافيرس" تتجاوز 500 مليون دولار

16:47 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / JOSEP LAGOنظارات الواقع الافتراضي
نظارات الواقع الافتراضي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / JOSEP LAGO
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تجاوزت مبيعات العقارات الافتراضية في عوالم ميتافيرس، 500 مليون دولار خلال العام الماضي ويمكن أن تتضاعف هذا العام، وفقا للمستثمرين وشركات التحليلات.
ذكرت شركة التحليل "ميتا ميترك سولوشنز" أن مبيعات العقارات على منصات "ميتافيرس" الرئيسية الأربع وصلت إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وذكرت الشركة التي تركز على تقنية "ميتافيرس"، إن المبيعات في يناير/ كانون الثاني تجاوزت 85 مليون دولار، وتتوقع أن تصل المبيعات بهذه الوتيرة إلى ما يقرب من مليار دولار هذا العام.
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كان سبب الارتفاع الأخير في المبيعات هو إعلان "فيسبوك" في 28 أكتوبر/ تشرين الأول عن تغيير علامتها التجارية إلى "ميتا" للتركيز على هذه التقنية الواعدة.
ارتفعت مبيعات العقارات بنحو تسعة أضعاف، لتصل إلى 133 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الأول، لكن تلاشى الزخم وراء نمو المبيعات منذ ذلك الحين، ومع ذلك سيظل إجمالي مبيعات شهر يناير الماضي أكثر من 10 أضعاف مستويات يناير 2021.
وجد تقرير صادر عن شركة "براند إسينس ماركت ريسيرش" لأبحاث السوق أنه من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في عوالم "ميتافيرس" بمعدل سنوي مركب قدره 31% سنويا بين عامي 2022 و2028.
من جانبها قالت جانين يوريو، المديرة التنفيذية لشركة "ريبابلك ريالم"، وهي شركة استشارية واستثمارية عقارية في "ميتافيرس": "هناك مخاطر كبيرة، ولكن من المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة".
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