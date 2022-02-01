https://arabic.sputniknews.com/20220201/مسؤول-تونسي-إشغال-العناية-المركزة-قفز-من-100-مصاب-كورونا-إلى-1200-والوضع-تحت-السيطرة-1057584505.html

مسؤول تونسي: إشغال العناية المركزة قفز من 100 مصاب كورونا إلى 1200 والوضع تحت السيطرة

مسؤول تونسي: إشغال العناية المركزة قفز من 100 مصاب كورونا إلى 1200 والوضع تحت السيطرة

أكد مدير عام الهياكل العمومية في وزارة الصحة التونسية، نوفل السمراني، أن الوضع داخل غرف العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة رغم تزايد... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T12:29+0000

2022-02-01T12:29+0000

2022-02-01T12:29+0000

أخبار تونس اليوم

فيروس كورونا

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وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال السمراني: "رغم أن أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة قفزت من 100 مريض خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 1200 خلال الفترة الحالية، إلا أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة".وأوضح أن ارتفاع إشغال نسبة أسرة الأكسجين أكثر من غرف الإنعاش، يعود إلى أن النسبة الأكبر من المرضى في حاجة إلى الأكسجين.وعما قامت به السلطات التونسية في محاولة لتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، أوضح السمراني أنه تم "تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من أصل 12 مستشفى، مؤكدا أن "العدد قابل للزيادة".

https://arabic.sputniknews.com/20220125/أطباء-تونس-في-إضراب-عام-وتوقف-مراكز-تلقيح-كورونا-عن-العمل-1057051873.html

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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا