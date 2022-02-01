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https://arabic.sputniknews.com/20220201/مسؤول-تونسي-إشغال-العناية-المركزة-قفز-من-100-مصاب-كورونا-إلى-1200-والوضع-تحت-السيطرة-1057584505.html
مسؤول تونسي: إشغال العناية المركزة قفز من 100 مصاب كورونا إلى 1200 والوضع تحت السيطرة
مسؤول تونسي: إشغال العناية المركزة قفز من 100 مصاب كورونا إلى 1200 والوضع تحت السيطرة
أكد مدير عام الهياكل العمومية في وزارة الصحة التونسية، نوفل السمراني، أن الوضع داخل غرف العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة رغم تزايد... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:29+0000
2022-02-01T12:29+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال السمراني: "رغم أن أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة قفزت من 100 مريض خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 1200 خلال الفترة الحالية، إلا أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة".وأوضح أن ارتفاع إشغال نسبة أسرة الأكسجين أكثر من غرف الإنعاش، يعود إلى أن النسبة الأكبر من المرضى في حاجة إلى الأكسجين.وعما قامت به السلطات التونسية في محاولة لتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، أوضح السمراني أنه تم "تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من أصل 12 مستشفى، مؤكدا أن "العدد قابل للزيادة".
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أطباء-تونس-في-إضراب-عام-وتوقف-مراكز-تلقيح-كورونا-عن-العمل-1057051873.html
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا

مسؤول تونسي: إشغال العناية المركزة قفز من 100 مصاب كورونا إلى 1200 والوضع تحت السيطرة

12:29 GMT 01.02.2022
© AP Photo / Hassene Dridمتظاهر في تونس يحمل دمية لطفل للتنديد بوفاة أطفال رضع في مستشفى حكومي
متظاهر في تونس يحمل دمية لطفل للتنديد بوفاة أطفال رضع في مستشفى حكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Hassene Drid
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أكد مدير عام الهياكل العمومية في وزارة الصحة التونسية، نوفل السمراني، أن الوضع داخل غرف العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة رغم تزايد الإصابات.
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال السمراني: "رغم أن أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة قفزت من 100 مريض خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 1200 خلال الفترة الحالية، إلا أن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة".
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وأوضح أن ارتفاع إشغال نسبة أسرة الأكسجين أكثر من غرف الإنعاش، يعود إلى أن النسبة الأكبر من المرضى في حاجة إلى الأكسجين.

ومع ذلك طمأن مدير عام الهياكل العمومية في وزارة الصحة التونسية بأن نسب استهلاك الأكسجين ما زالت في الحد المسموح به، لافتا إلى أن الاستهلاك لم يتعد 77 ألف لتر يوميا، في حين أن الإنتاج 100 ألف لتر يوميا، حسب تعبيره.

وعما قامت به السلطات التونسية في محاولة لتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، أوضح السمراني أنه تم "تفعيل عمل 4 مستشفيات ميدانية من أصل 12 مستشفى، مؤكدا أن "العدد قابل للزيادة".
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