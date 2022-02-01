تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-إحباط-محاولة-تهريب-طوابع-مخدرة-عبر-مطار-القاهرة-1057604900.html
مصر... إحباط محاولة تهريب طوابع مخدرة عبر مطار القاهرة
مصر... إحباط محاولة تهريب طوابع مخدرة عبر مطار القاهرة
نجحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل أحد الطرود القادمة من الخارج عبر مطار القاهرة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:55+0000
2022-02-01T15:55+0000
مجتمع
مخدر
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_46533a0d492cd5a2c38bab41c7d6316f.jpg
وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في مصر، نجحت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، في ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية، خاص بأحد الأشخاص داخل البلاد، وبداخله 200 طابع مخدر.وتمكنت السلطات المصرية من تحديد هوية المرسل إليه داخل الأراضي المصرية، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية.وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المذكور حال قدومه لإنهاء إجراءات استلام الشحنة، وبمواجهته أقر بقيامه بجلب تلك الشحنة المخدرة والمشار إليها بقصد الإتجار، وقيامه بشرائها عبر شبكة الإنترنت، في وقت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/القبض-على-مصري-يغسل-240-مليون-جنيه-حصيلة-تجارته-بالمخدرات-1054774899.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781245_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_383fd206deab3c8de38473eab3712ede.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, مخدر, مصر

مصر... إحباط محاولة تهريب طوابع مخدرة عبر مطار القاهرة

15:55 GMT 01.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
نجحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل أحد الطرود القادمة من الخارج عبر مطار القاهرة.
وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في مصر، نجحت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، في ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأجنبية، خاص بأحد الأشخاص داخل البلاد، وبداخله 200 طابع مخدر.
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
القبض على مصري يغسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
30 ديسمبر 2021, 16:58 GMT
وتمكنت السلطات المصرية من تحديد هوية المرسل إليه داخل الأراضي المصرية، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية.
وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط المذكور حال قدومه لإنهاء إجراءات استلام الشحنة، وبمواجهته أقر بقيامه بجلب تلك الشحنة المخدرة والمشار إليها بقصد الإتجار، وقيامه بشرائها عبر شبكة الإنترنت، في وقت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية