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مقاطع مروعة... هل هذه لحظات سقوط الصواريخ واحتراق برج خليفة في الإمارات
مقاطع مروعة... هل هذه لحظات سقوط الصواريخ واحتراق برج خليفة في الإمارات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، قالوا إنها توثق الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:02+0000
2022-02-01T17:02+0000
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وكان من أبرز المقاطع المتداولة، فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة (أعلى مبنى في العالم) بعد تعرضه للصواريخ، لكن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016، بحسب النتائج التي أظهرتها محركات البحث.والحريق الذي اندلع في فندق "العنوان داون تاون" القريب من برج خليفة، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصا آنذاك.أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أنهم أقدموا على "ضرب أهداف نوعية وهامّة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار البالستيّة، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3".وبحسب ما أعلنته الجماعة، فقد تعرضت الإمارات إلى 3 هجمات صاروخية هذا الشهر، كان آخرهم فجر الاثنين.قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مقاطع مروعة... هل هذه لحظات سقوط الصواريخ واحتراق برج خليفة في الإمارات

17:02 GMT 01.02.2022
CC0 / Pixabay / برج خليفة في دبي الإماراتية
برج خليفة في دبي الإماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، قالوا إنها توثق الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية على الإمارات.
وكان من أبرز المقاطع المتداولة، فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة (أعلى مبنى في العالم) بعد تعرضه للصواريخ، لكن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016، بحسب النتائج التي أظهرتها محركات البحث.
والحريق الذي اندلع في فندق "العنوان داون تاون" القريب من برج خليفة، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصا آنذاك.
كما انتشرت مقاطع مصوّرة أخرى ادعى ناشروها أنها توثق لحظات هجوم صاروخي، حيث يظهر فيها أجسام مضيئة في السماء قبل أن تسقط فوق مناطق سكنية غير معروفة ليلا، مع تعليق "الإمارات الآن"، لكن هذه المشاهد منشورة منذ سنوات على أنها لصواريخ استهدفت السعودية.
أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أنهم أقدموا على "ضرب أهداف نوعية وهامّة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار البالستيّة، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3".
وبحسب ما أعلنته الجماعة، فقد تعرضت الإمارات إلى 3 هجمات صاروخية هذا الشهر، كان آخرهم فجر الاثنين.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.
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