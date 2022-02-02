https://arabic.sputniknews.com/20220202/القارة-العجوز-على-أبواب-جهنم-بالونات-اختبار-غريبة-سقطت-على-حدود-روسيا-1057664376.html

القارة العجوز على "أبواب جهنم"... "بالونات اختبار" غريبة سقطت على حدود روسيا

القارة العجوز على "أبواب جهنم"... "بالونات اختبار" غريبة سقطت على حدود روسيا

رصد الكثير من الطلاب العرب والأجانب، خلال احتضان روسيا مونديال عام 2018، علامات الاستغراب على وجوه الكثير من الضيوف القادمين من القارة العجوز (أوروبا) أو من... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T16:18+0000

2022-02-02T16:18+0000

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المدونات

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شكل الاجتماع الهائل لتلك الجنسيات والأعراق المختلفة، فرصة رائعة للقاء ثقافات جديدة وتفاعلها في موسكو، العاصمة التي سمعوا عنها الكثير، والبلاد (روسيا) التي حيكت عنها الأساطير في أفلام هوليود، لكن علامات الدهشة كانت واضحة على وجوههم، حيث أن الأشياء تعمل بانتظام (من دون الضرب أو الطرق) والبنى التحتية هائلة الحجم والتطور مع شبكة ميترو لم يشاهدوا لها مثيلا في بلادهم. "يا إلهي. خدعنا" هي عبارة قالها لنا شاب بريطاني مع صديقته، نعم أفلام هوليود لم تكن حقيقة، وأبطالها الخارقون أصحاب الجنسية الواحدة (الأمريكية) من نسج خيال كتابها فقط.قد تكون هذه مقدمة طويلة بالفعل، لكنها ضرورية لشيء آخر أكثر أهمية، حيث يحضر اليوم "أبطال هوليود" لفيلم حقيقي على أرض الواقع، لكنهم قد يصدمون بحقائق ربما قد سقطت سهوا أو عمدا عن ذاكرة الكاتب والمخرج، فوجب التذكير بها.فيلم مشابه لـ"أسلحة صدام"... لكن النهاية مختلفة حتماتعيدنا الأحداث التي نشهدها اليوم في الذاكرة إلى الفيلم الذي أخرجته أمريكا أثناء اجتياحها للعراق في عام 2003، حيث اتخذت قرارا فرديا بلا موافقة أممية بالهجوم على بغداد بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم تثبت من خلال اللجان الأممية، وتم نفي وجودها لاحقا من قبل الإدارة الأمريكية ذاتها، لكنها نفذت الهجوم على الرغم من أن كوكب الأرض شهد أكبر احتجاج عالمي ضد الحرب شارك فيه مواطنون من 60 دولة وخل كتاب غينيس للأرقام القياسية عام 2004. ونشهد اليوم عملية إخراج لفيلم مشابه تبنى فكرته البعض من دون وجود أي إثبات حقيقي، يتحدث عن تحضيرات تقوم بها روسيا من أجل دخول أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا، لكن الخطة لإعداد هذا الفيلم ليست جديدة بل أخذت وقتا طويلا.التخطيط بدأ بتشوية حقائق عن الحرب العالمية الثانيةحاولت بعض الجهات مرارا تهميش الدور التاريخي لروسيا في الحرب العالمية الثانية، بل وصلت في بعض مراحلها إلى قلب الحقائق بشكل جذري، مثل حذف صور دخول الجيش السوفيتي إلى برلين، أو محاولة مسح قضية "خيانة ميونيخ" من التاريخ، وهي القضية التي شكلت بذرة لنشوب الحرب العالمية الثانية.ضرب الحلفاء بـ"الأعداء"... "من قارة أخرى"بعد الترويج لحقائق مزيفة، تعمل واشنطن عادة على تجهيز "أضحية" تستخدمها بهدف ضرب خصومها من خلالها، والأمثلة كثيرة على هذه السياسة، على سبيل الثال، الصراع بين الصين وتايوان، أو من خلال خلق مناطق ساخنة تتيح لها التمركز والسيطرة عل القرار والاقتصاد، أي منابع النفط، مثل العراق وسوريا، وحتى في ليبيا، حيث قصف حلفها "الناتو" ليبيا، واليوم تسيطر السفيرة الأمريكية على قراره النفطي، بشكل مباشر أو غير مباشر."بالونات اختبار" على الحدود الروسية... "ديفيندر" و"كازخستان"قد يظن البعض أن تطور الأحداث في أوكرانيا جديد، لكن بالعودة إلى الخلف قليلا يمن رصد "بوالين اختبار" قام بها حلف الناتو لاختبار جدية روسيا بالتعامل مع المواضيع الحاسة لأمنها القومي، على سبيل المثال، في شهر أكتوبر / تشرين الأول عام 2020، أعلنت الدفاع الروسية تعقب المدمرة البريطانية "دراغون" بالتزامن مع تزايد أنشطة استطلاع غريبة على الحدود الروسية، وفي يونيو/ حزيران عام 2021، تسببت المدمرة البريطانية "ديفيندر" بأزمة دبلوماسية كبيرة بسبب استفزاز المدمرة "ديفيندر" التي دخلت المياه الإقليمية الروسية، الأمر الذي ردت عليه روسيا بتحرك سريع حيث أكد صحفي يعمل مع "بي بي سي"، كان متواجدا على متن المدمرة البريطانية، أن السفينة دخلت المياه الإقليمية الروسية عمدا، وأشار إلى أن نحو 20 طائرة روسية حلقت فوق السفينة، وأنه سمع طلقات تحذيرية، الأمر الذي أحرج قوات الحلف التي أنكرت الحادثة.وحاولت بعض الجهات زعزعة استقرار الدول المجاورة للحدود الروسية جنوبا، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة كازخستان الأخيرة التي انطفأ فتيلها سريعا، حيث أشارت السلطات الكازاخستانية، إلى وجود أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى مقاتلين اكتسبوا خبرة في دول أجنبية و"بؤر ساخنة" وإلى عصابات إرهابية دولية خضعت لتدريب في الخارج، وهو ما يذكرنا ببداية الأحداث في سوريا على سبيل المثال لا الحصر.قراءة التاريخ ضرورية جدا لبعض المغامرينمن الضروري اليوم، إعادة قراءة بعض قصص التاريخ، من أجل التذكير بالحاضر، حيث يحاول البعض اليوم طمس الكثير من الحقائق التي يمكن من خلالها معرفه حقيقة ما يحدث اليوم، منها على سبيل المثال، ما جاء في كتاب "مسجد في ميونيخ" للكاتب والصحفي كندي الأصل إين جونسون، حيث جمع اقتباسات من ضباط ورجال مخابرات شاركوا في الحرب العالمية الثانية، حرصا منه على رصد الحقائق قبل وفاتهم، وقدم الحقيقة التالية للتاريخ، والتي تؤكد أنه: "عندما دخل الروس برلين وأسقطوا النازية، كانت جيوش الحلفاء ماتزال في منتصف الطريق، على الحدود الفرنسية، وبعد إعلان النصر وقتل هتلر، استسلم الجنود الألمان بشكل طوعي بدون قتال بعد انتشار خبر الهزيمة، خصوصا أن هتلر كان قد سحب جميع الجنود من الجبهة الغربية إلى الجبهة الشرقية لمواجهة الجيش الأحمر لأنه يتفوق بالعتاد والعدد على المجموعة الصغيرة من السفن التي أرسلها الحلفاء إلى سواحل النورماندي".بالإضافة إلى ذلك، تحدث الكاتب عن استثمار المخابرات الأمريكية للاجئين المسلمين في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال الإعلام، أي من خلال "راديو الحرية" الذي أشرفت عليه المخابرات الأمريكية بشكل مباشر ومولته، كما وقع الرئيس الأمريكي ترومان في عام 1951 مرسوما يقضي بإنشاء "لجنة الاستراتيجية السيكولوجية"، والتي تهدف إلى تذليل العقبات أيا كانت، عن طريق "عمليات مغطاة" أي بعبارة أخرى، كما قال الكاتب: "تضليل الرأي العام في الداخل الأمريكي وكذلك في العديد من البلدان غير الشيوعية"، لتحقيق أهداف أمريكا، ليتم بعدها اعتماد آلية "للحرب السياسية"، وهو تضليل يحدث اليوم أيضا.وشارك هذا الرأي الكاتب الفرنسي، تيري ميسان، التي تصفه وسائل الإعلام الغريبة بـ"المثير للجدل"، خصوصا بعد تأليفه كتاب "الخدعة الرهيبة"، والتي ادعى فيها أن أحداث الـ11 من ديسمبر هي مجرد "مؤامرة".كييف قلقة جدا... واشنطن تحاول إحياء "القطب الواحد" الميتوبالعودة إلى الحاضر، يمكن مقارنة الترويج الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام اليوم، بحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو حقبة الحرب الباردة، لكن مع محاولة رد الاعتبار للنازيين، قد يخلق بعدا آخر للأزمة، يتمثل بمحاولة "خلق بذرة" صراع جديد في المنطقة، وهو ما تسبب بقلق كييف نفسها من الترويج الكبير لحدوث هذه الحرب المزعومة، لأن هذا الترويج ربما يدل على ما بداخل ونوايا مروجي هذه الأفكار بالدرجة الأولى، وهو ما أثبتته التجربة التاريخية.أثبتت السنوات العشر الأخيرة، أن سياسة واشنطن في الكثير من المناطق، كانت بعيدة كل البعد عن مزاعم نشر الدمقراطيات والدفاع عن الحرية والسلم الدوليين، ونلحظ نتائج هذه السياسات جلية اليوم في الشرق الأوسط من العراق وسوريا وصولا إلى ليبيا، بالإضافة إلى النتائج الكارثية التي شهدناها في أفغانستان.وبالعودة إلى الفكرة التي وردت في بداية هذا المقال، يبدو أن السياسات الغربية، ومن خلفها بعض وسائل الإعلام، لا تجد لنفسا أي رادع، عند تشويه صورة الشعوب النمطية، والإساءة لها أحيانا من خلال أفلامها ووسائل إعلامها، والتسبب أيضا بحروب قاسية بحجج بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تجد مشكلة أيضا بإزالة الحقيقة وتشويهها كحذف بعض الصور التاريخية والمعلومات وإعادة صياغتها بطريقتهم المناسبة بما يخدم سياساتهم.المقال يعبر عن رأي كاتبه فقط

https://arabic.sputniknews.com/20191003/إشكالة-مقر-الأمم-المتحدة--القذافي-كان-أول-المتحدثين-1043052538.html

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2022

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وسيم سليمان https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1050250441_0:0:1281:1280_100x100_80_0_0_1dc69a4a67d782eb08da08cae1e4572a.jpg

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