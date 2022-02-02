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https://arabic.sputniknews.com/20220202/جنرال-من-الحماقة-التكهن-بمحاكمة-جنود-إسرائيليين-في-مقتل-فلسطيني-1057667232.html
جنرال: من الحماقة التكهن بمحاكمة جنود إسرائيليين في مقتل فلسطيني
جنرال: من الحماقة التكهن بمحاكمة جنود إسرائيليين في مقتل فلسطيني
رأى جنرال إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه من الحماقة التكهن بما إذا كان من الممكن محاكمة جنود على خلفية مقتل فلسطيني. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:52+0000
2022-02-02T16:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وكانت السلطات الإسرائيلية قد لفتت نظر قائد كتيبة وفصلت ضابطين متورطين في مقتل المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد (78 عاما) في 12 يناير/ كانون الثاني.وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث إمكانية توجيه اتهامات أيضا للمتورطين في مقتل المسن الذي احتجزته الشرطة، بحسب "رويترز".وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيق متواصل إلا أن قائد قواته في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقعت الوفاة، رفض التكهن بالنتيجة.وقال اللواء يهودا فوكس للصحفيين إنه من "الغباء جدا أن أحاول الافتراض أو التخمين".وأوضح أنه لم يكن مطلعا على التحقيق في هذه القضية، حسبما تقضي الإجراءات ذات الصلة.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الثلاثاء أن واشنطن لا تزال "قلقة للغاية" وتتوقع "تحقيقا جنائيا شاملا ومحاسبة كاملة" في القضية.وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي عن أسفه إزاء سلوك الضباط الثلاثة، الذين اتهمهم الجيش "بالفشل الأخلاقي وسوء اتخاذ القرار" لتركهم أسعد مستلقيا دون حراك في فناء بمسقط رأسه في جلجليا بالضفة الغربية.ولم تعتد إسرائيل على توجيه لوم علني من هذا القبيل إزاء وفاة فلسطيني. لكن فوكس قال "هذا لا علاقة له بحقيقة أنه (أسعد) أمريكي".وخلص تشريح فلسطيني للجثة إلى أن أسعد، الذي كان يعاني مشاكل في القلب، تعرض لسكتة قلبية. وعزا مسؤولون فلسطينيون ذلك إلى معاملته بخشونة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الجيش-الإسرائيلي-يأسف-لوفاة-أمريكي-لدى-اعتقاله-في-الضفة-1057560856.html
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أخبار فلسطين اليوم

جنرال: من الحماقة التكهن بمحاكمة جنود إسرائيليين في مقتل فلسطيني

16:52 GMT 02.02.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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رأى جنرال إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه من الحماقة التكهن بما إذا كان من الممكن محاكمة جنود على خلفية مقتل فلسطيني.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد لفتت نظر قائد كتيبة وفصلت ضابطين متورطين في مقتل المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد (78 عاما) في 12 يناير/ كانون الثاني.
الضفة الغربية المحتلة، الجيش الإسرائيلي، جنين، فلسطين، 12 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الجيش الإسرائيلي "يأسف" لوفاة أمريكي لدى اعتقاله في الضفة
أمس, 07:07 GMT
وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث إمكانية توجيه اتهامات أيضا للمتورطين في مقتل المسن الذي احتجزته الشرطة، بحسب "رويترز".
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيق متواصل إلا أن قائد قواته في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقعت الوفاة، رفض التكهن بالنتيجة.
وقال اللواء يهودا فوكس للصحفيين إنه من "الغباء جدا أن أحاول الافتراض أو التخمين".
وأوضح أنه لم يكن مطلعا على التحقيق في هذه القضية، حسبما تقضي الإجراءات ذات الصلة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الثلاثاء أن واشنطن لا تزال "قلقة للغاية" وتتوقع "تحقيقا جنائيا شاملا ومحاسبة كاملة" في القضية.
وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي عن أسفه إزاء سلوك الضباط الثلاثة، الذين اتهمهم الجيش "بالفشل الأخلاقي وسوء اتخاذ القرار" لتركهم أسعد مستلقيا دون حراك في فناء بمسقط رأسه في جلجليا بالضفة الغربية.
ولم تعتد إسرائيل على توجيه لوم علني من هذا القبيل إزاء وفاة فلسطيني. لكن فوكس قال "هذا لا علاقة له بحقيقة أنه (أسعد) أمريكي".
وخلص تشريح فلسطيني للجثة إلى أن أسعد، الذي كان يعاني مشاكل في القلب، تعرض لسكتة قلبية. وعزا مسؤولون فلسطينيون ذلك إلى معاملته بخشونة.
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