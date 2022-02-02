https://arabic.sputniknews.com/20220202/علماء-يكتشفون-هدية-لمرة-واحدة-بعد-قطع-نيزك-مريخي-صور-وفيديو--1057677340.html

علماء يكتشفون "هدية لمرة واحدة" بعد قطع نيزك مريخي... صور وفيديو

علماء يكتشفون "هدية لمرة واحدة" بعد قطع نيزك مريخي... صور وفيديو

وجد باحثو جامعة كيرتن بعد قيامهم بدراسة نيزكا مريخيا يلقب بـ"الجمال الأسود"، ما وصف بـ"الهدية مقدمة لمرة واحدة فقط". 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T21:17+0000

2022-02-02T21:17+0000

2022-02-02T21:17+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1055220878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8382fca456436e80a09ac0d26beab43e.jpg

وعثر الباحثون بعد قطيع النيزك الصغير الذي يحمل لقب "Black Beauty" الذي تبلغ كتلته حوالي 11 أونصة (320 جراما) على أول دليل على الضرر الشديد الناجم عن اصطدام الكويكب، الأمر الذي قد يقدم دليلا على الوقت الذي قد تكون فيه الظروف مناسبة لوجود حياة على كوكب المريخ.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة " Science Advances" العلمية، فحص العلماء حبات معدن الزركون في نيزك المريخ "NWA 7034"، الذي يلقب باللهجة المحكية (الجمال الأسود)، هو عينة نادرة من سطح المريخ عثر عليها في شمال إفريقيا وتم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2013.وصف المؤلف الرئيسي للدراسة، والباحث في مركز كيرتن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (SSTC)، مورجان كوكس، النيزك بأنه مجموعة من شظايا الصخور المكسورة والمعادن، ومعظمها من البازلت، والتي تجمدت وأصبحت صخرة "عابر للزمن"، حيث يحافظ الزركون الموجود داخل النيزك على دليل على الضرر الذي يحدث فقط أثناء تأثيرات النيزك الكبيرة.ونوه الباحث إلى أن نوع الضرر الناتج عن الصدمة في الزركون المريخي يتضمن "إشارة"، وقد تم الإبلاغ عنها من جميع مواقع التصادم الأكبر على الأرض، بما في ذلك الموقع المكسيكي الذي قتل الديناصورات، وكذلك القمر، ولكن ليس في المريخ.وبدوره، قال المؤلف المشارك آرون كافوسي، الباحث في مركز كيرتن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (SSTC)، إن وجود حبيبات الزركون في النيزك يقدم دليلا ماديا على التأثيرات الكبيرة على المريخ في وقت مبكر، حيث يوجد آثار لوجود قابلية للحياة على الكوكب الشاب، أي بداية تطور المريخ.وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، ظل المريخ عرضة للقصف من النيازك بعد هذا الوقت، على النطاق المعروف بأنه يسبب انقراضات جماعية على الأرض، و"يقدم الزركون الذي وصفناه دليلا على مثل هذه التأثيرات، ويسلط الضوء على احتمال أن تكون نافذة الحياة قد حدثت في وقت متأخر عما كان يُعتقد سابقا، وربما يتزامن مع دليل على وجود ماء سائل على المريخ قبل 3.9 إلى 3.7 مليار سنة"، بحسب كافوسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/رصد-حفرة-جذع-شجرة-عملاقة-على-المريخ-صور-وفيديو--1057429997.html

https://arabic.sputniknews.com/20220127/اكتشاف-شبكة-خيوط-غامضة-في-درب-التبانة-صور-وفيديو--1057292956.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم