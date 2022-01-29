تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/رصد-حفرة-جذع-شجرة-عملاقة-على-المريخ-صور-وفيديو--1057429997.html
رصد حفرة "جذع شجرة" عملاقة على المريخ... صور وفيديو
رصد حفرة "جذع شجرة" عملاقة على المريخ... صور وفيديو
التقط مسبار المريخ (TGO) صورة غريبة من سطح الكوكب الأحمر، حيث ظهر في المشهد دائرة تشبه جذع شجرة عملاق ومع الحلقات وتفاصيل دقيقة جدا وبشكل غريب، الأمر الذي شد... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T14:27+0000
2022-01-29T14:35+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_7c0976994e533ed57cb26b5830cf260f.jpg
وسجلت المشهد الغريب مركبة "ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO)"، وهي مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الروسية "Roscosmos" (روسكوسموس)، تهدف إلى دراسة كوكب المريخ من الأعلى.وتدور المركبة حول الكوكب الأحمر وتجمع البيانات من غلافه الجوي الواسع، بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحركة المدارية للمسبار برصد وتصوير سطح المريخ من الأعلى من خلال كاميرا مزودة بنظام التصوير الملون والسطح المجسم (CaSSIS).وتظهر الصورة التي كشف عنها مؤخرا، والتي التقطتها المركبة، مشهدا غريبا يشبه إلى حد كبير جذع شجرة مقطوع مع دوائر (التي تشير إلى العام عند الأشجار) متحدة المركز.ويؤكد العلماء أن هذه الصورة ليست إلا حفرة ضخمة ناتجة عن اصطدام كبير على سطح المريخ، أما الحلقات فهي لا تدل على عمر هذه الحفرة، لكن الأنماط الغريبة الموجودة داخل الحفرة يمكن أن تساعد الباحثين على فهم أفضل لما يتكون منه هيكلها وما حدث على المريخ طوال تاريخه.بحسب البيان الصادر عن وكالة الفضاء الأوروبية، فإن العلماء متأكدون من شيء واحد يمكن أن تقدمه هذه الحفرة، هو أنها مليئة بالرواسب الغنية بالجليد المائي؛ الرواسب التي ظهرت في وقت مبكر جدا من تاريخ الكوكب،ويعتقد العلماء، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، أن هذه الرواسب في فوهة الارتطام استقرت بمكانها بسبب تغير ميل الكوكب أو محور الدوران بمرور الوقت.ويتسبب ميل الكوكب، والذي نشعر به في كوكب الأرض، في تغيرات موسمية، وقد تغير ميل المريخ بشكل كبير بمرور الوقت مقارنة بميل الأرض.ويعتقد الباحثون أن تكون "حلقات" الحفرة والشقوق الملحوظة ناتجة عن التغيرات البيئية بمرور الوقت. ويتوقع العلماء أن هذه الميزات ناتجة عن تغير الفصول ودرجات الحرارة، مما يتسبب في تمدد المادة الموجودة في فوهة البركان وتقلصها مع الحرارة والبرودة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/مجلة-علمية-ظاهرة-ولادة-قمر-وسقوطه-في-الماء-التي-شوهدت-قبل-قرن-حقيقة-صور-وفيديو-1057423145.html
https://arabic.sputniknews.com/20220127/اكتشف-جسم-غامض-مخيف-لم-يشاهد-له-مثيل-في-الفناء-الخلفي-لمجرتنا-صور-وفيديو--1057296463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_c1555d6c28c0e83de1f88f7ad8b79716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

رصد حفرة "جذع شجرة" عملاقة على المريخ... صور وفيديو

14:27 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 29.01.2022)
© Photo / pixabay/WikiImagesفوهة من كوكب المريخ
فوهة من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Photo / pixabay/WikiImages
تابعنا عبر
التقط مسبار المريخ (TGO) صورة غريبة من سطح الكوكب الأحمر، حيث ظهر في المشهد دائرة تشبه جذع شجرة عملاق ومع الحلقات وتفاصيل دقيقة جدا وبشكل غريب، الأمر الذي شد انتباه الأوساط العلمية.
وسجلت المشهد الغريب مركبة "ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO)"، وهي مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الروسية "Roscosmos" (روسكوسموس)، تهدف إلى دراسة كوكب المريخ من الأعلى.
وتدور المركبة حول الكوكب الأحمر وتجمع البيانات من غلافه الجوي الواسع، بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحركة المدارية للمسبار برصد وتصوير سطح المريخ من الأعلى من خلال كاميرا مزودة بنظام التصوير الملون والسطح المجسم (CaSSIS).
قمر الفراولة، أستراليا 6 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
مجلة علمية: ظاهرة "ولادة قمر" وسقوطه في الماء التي شوهدت قبل قرن حقيقة... صور وفيديو
12:24 GMT
وتظهر الصورة التي كشف عنها مؤخرا، والتي التقطتها المركبة، مشهدا غريبا يشبه إلى حد كبير جذع شجرة مقطوع مع دوائر (التي تشير إلى العام عند الأشجار) متحدة المركز.
ويؤكد العلماء أن هذه الصورة ليست إلا حفرة ضخمة ناتجة عن اصطدام كبير على سطح المريخ، أما الحلقات فهي لا تدل على عمر هذه الحفرة، لكن الأنماط الغريبة الموجودة داخل الحفرة يمكن أن تساعد الباحثين على فهم أفضل لما يتكون منه هيكلها وما حدث على المريخ طوال تاريخه.
بحسب البيان الصادر عن وكالة الفضاء الأوروبية، فإن العلماء متأكدون من شيء واحد يمكن أن تقدمه هذه الحفرة، هو أنها مليئة بالرواسب الغنية بالجليد المائي؛ الرواسب التي ظهرت في وقت مبكر جدا من تاريخ الكوكب،
ويعتقد العلماء، بحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، أن هذه الرواسب في فوهة الارتطام استقرت بمكانها بسبب تغير ميل الكوكب أو محور الدوران بمرور الوقت.
مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
اكتشاف جسم غامض ومخيف لم يشاهد له مثيل في الفناء الخلفي لمجرتنا... صور وفيديو
27 يناير, 21:25 GMT
ويتسبب ميل الكوكب، والذي نشعر به في كوكب الأرض، في تغيرات موسمية، وقد تغير ميل المريخ بشكل كبير بمرور الوقت مقارنة بميل الأرض.
ويعتقد الباحثون أن تكون "حلقات" الحفرة والشقوق الملحوظة ناتجة عن التغيرات البيئية بمرور الوقت. ويتوقع العلماء أن هذه الميزات ناتجة عن تغير الفصول ودرجات الحرارة، مما يتسبب في تمدد المادة الموجودة في فوهة البركان وتقلصها مع الحرارة والبرودة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية