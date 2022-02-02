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https://arabic.sputniknews.com/20220202/لجنة-المراقبة-في-أوبك-توصي-بمواصلة-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-400-ألف-برميل-يوميا-1057656385.html
لجنة المراقبة في "أوبك+" توصي بمواصلة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا
لجنة المراقبة في "أوبك+" توصي بمواصلة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا
أوصت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف "أوبك+" اليوم الأربعاء، بمواصلة زيادة إنتاج النفط في شهر مارس/ آذار بمقدار 400 ألف برميل يوميا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:27+0000
2022-02-02T13:27+0000
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك": "تمت التوصية بالسير حسب المقرر، زيادة الإنتاج في شهر مارس بمقدار 400 ألف برميل يوميا".وسجلت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.تعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.ووصل برميل البترول تسليم أبريل/ نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إكسون-موبيل-الأمريكية-تربح-23-مليار-دولار-بفضل-ارتفاع-أسعار-النفط-1057603923.html
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أسعار النفط اليوم

لجنة المراقبة في "أوبك+" توصي بمواصلة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا

13:27 GMT 02.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvicأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أوصت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف "أوبك+" اليوم الأربعاء، بمواصلة زيادة إنتاج النفط في شهر مارس/ آذار بمقدار 400 ألف برميل يوميا.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك": "تمت التوصية بالسير حسب المقرر، زيادة الإنتاج في شهر مارس بمقدار 400 ألف برميل يوميا".
حقل إيميلورسك النفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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أمس, 15:44 GMT
وسجلت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، ارتفاعا، حيث وصل سعر برميل البترول إلى ما يقرب من 90 دولارا.
تعتبر الزيادات التي وصل إليها برميل النفط هي الأعلى خلال 7 سنوات.
ووصل برميل البترول تسليم أبريل/ نيسان، إلى 89.50 دولار، وسجّل الخامان قياسيات برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 17 %.
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