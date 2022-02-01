"إكسون موبيل" الأمريكية تربح 23 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط

وقالت شركة النفط العملاقة إن أرباحها السنوية بلغت 23 مليار دولار العام الماضي مقارنة بخسارة قدرها 22.4 مليار دولار في عام 2020 عندما تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق الوبائي.ساعد ارتفاع أسعار النفط على تعزيز النتائج مرة أخرى خلال الربع الأخير، على الرغم من أن زيادة التكاليف قللت من المكاسب في بعض العمليات، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز: "استجابتنا الفعالة للوباء، واستثماراتنا المركزة خلال الدورة الهبوطية، ووفورات التكلفة الهيكلية، مكنتنا من تحقيق الفوائد الكاملة لتعافي السوق في عام 2021".في الربع الرابع، استفادت أعمال التنقيب والإنتاج في "إكسون موبيل" من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والتي قفزت بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث.كما استفادت الشركة أيضا من التشغيل المربح في أعمالها التجارية النهائية في انعكاس للربع الرابع من العام الماضي، فضلا عن زيادة الأرباح في المواد الكيميائية.ومع ذلك، قالت إكسون موبيل إن أرباحها في عمليات التكرير الأوروبية كانت محدودة إلى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت كذلك إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة باعتبارها عائقًا في أعمالها الكيميائية.
في الربع الرابع، استفادت أعمال التنقيب والإنتاج في "إكسون موبيل" من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والتي قفزت بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث.
كما استفادت الشركة أيضا من التشغيل المربح في أعمالها التجارية النهائية في انعكاس للربع الرابع من العام الماضي، فضلا عن زيادة الأرباح في المواد الكيميائية.
ومع ذلك، قالت إكسون موبيل إن أرباحها في عمليات التكرير الأوروبية كانت محدودة إلى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت كذلك إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة باعتبارها عائقًا في أعمالها الكيميائية.