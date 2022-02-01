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https://arabic.sputniknews.com/20220201/إكسون-موبيل-الأمريكية-تربح-23-مليار-دولار-بفضل-ارتفاع-أسعار-النفط-1057603923.html
"إكسون موبيل" الأمريكية تربح 23 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط
"إكسون موبيل" الأمريكية تربح 23 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط
أعلنت شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل"، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح قوية في الربع الرابع لتختتم انتعاشها في عام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط وسط تعافي الطلب... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:44+0000
2022-02-01T15:44+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار النفط اليوم
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وقالت شركة النفط العملاقة إن أرباحها السنوية بلغت 23 مليار دولار العام الماضي مقارنة بخسارة قدرها 22.4 مليار دولار في عام 2020 عندما تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق الوبائي.ساعد ارتفاع أسعار النفط على تعزيز النتائج مرة أخرى خلال الربع الأخير، على الرغم من أن زيادة التكاليف قللت من المكاسب في بعض العمليات، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز: "استجابتنا الفعالة للوباء، واستثماراتنا المركزة خلال الدورة الهبوطية، ووفورات التكلفة الهيكلية، مكنتنا من تحقيق الفوائد الكاملة لتعافي السوق في عام 2021".في الربع الرابع، استفادت أعمال التنقيب والإنتاج في "إكسون موبيل" من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والتي قفزت بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث.كما استفادت الشركة أيضا من التشغيل المربح في أعمالها التجارية النهائية في انعكاس للربع الرابع من العام الماضي، فضلا عن زيادة الأرباح في المواد الكيميائية.ومع ذلك، قالت إكسون موبيل إن أرباحها في عمليات التكرير الأوروبية كانت محدودة إلى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت كذلك إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة باعتبارها عائقًا في أعمالها الكيميائية.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم

"إكسون موبيل" الأمريكية تربح 23 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط

15:44 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhinحقل "إيميلورسك" النفطي
حقل إيميلورسك النفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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أعلنت شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل"، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح قوية في الربع الرابع لتختتم انتعاشها في عام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط وسط تعافي الطلب على الطاقة.
وقالت شركة النفط العملاقة إن أرباحها السنوية بلغت 23 مليار دولار العام الماضي مقارنة بخسارة قدرها 22.4 مليار دولار في عام 2020 عندما تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق الوبائي.
ساعد ارتفاع أسعار النفط على تعزيز النتائج مرة أخرى خلال الربع الأخير، على الرغم من أن زيادة التكاليف قللت من المكاسب في بعض العمليات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز: "استجابتنا الفعالة للوباء، واستثماراتنا المركزة خلال الدورة الهبوطية، ووفورات التكلفة الهيكلية، مكنتنا من تحقيق الفوائد الكاملة لتعافي السوق في عام 2021".
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في الربع الرابع، استفادت أعمال التنقيب والإنتاج في "إكسون موبيل" من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والتي قفزت بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث.
كما استفادت الشركة أيضا من التشغيل المربح في أعمالها التجارية النهائية في انعكاس للربع الرابع من العام الماضي، فضلا عن زيادة الأرباح في المواد الكيميائية.
ومع ذلك، قالت إكسون موبيل إن أرباحها في عمليات التكرير الأوروبية كانت محدودة إلى حد ما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت كذلك إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة باعتبارها عائقًا في أعمالها الكيميائية.
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