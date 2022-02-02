مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 104.04 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.3%.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3155259 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2888330 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19891 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.6 %، والإمارات 91.9%، والكويت 90 %، والبحرين بنسبة 87 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 93.7 %.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأربعاء، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 104.04 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.3%.