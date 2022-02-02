مسؤول عسكري: الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 2500 جندي إضافي في بولندا

وقال سولوخ في حديث لإذاعة "بولندا": "نحن نتأمل بالجنود الأمريكيين، وقد جرت هذه المفاوضات، حيث أعلن الأمريكيون قبل أيام نقل أكثر من 8 - 8.5 ألف جندي لعموم أوروبا الشرقية".وأضاف سولوخ، قائلا: "سيتم نشر نحو 2500 جندي إضافي على أراضينا".وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
أعلن بافيل سولوخ رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، صباح اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنشر قريبا نحو 2500 جندي إضافي في بلاده.
وقال سولوخ في حديث لإذاعة "بولندا": "نحن نتأمل بالجنود الأمريكيين، وقد جرت هذه المفاوضات، حيث أعلن الأمريكيون قبل أيام نقل أكثر من 8 - 8.5 ألف جندي لعموم أوروبا الشرقية".
وأضاف سولوخ، قائلا: "سيتم نشر نحو 2500 جندي إضافي على أراضينا".
وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.
وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيفما تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.