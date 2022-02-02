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ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين بما يتوافق مع... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T14:10+0000
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العالم العربي
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جاء ذلك خلال استقباله أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "المملكة" على "تويتر".وبحث الجانبان تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، وأكد الملك عبد الله على أهمية توحيد وتنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لها دور مهم في هذا الشأن.وتابع: "الأردن يدعم جميع الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك".يذكر أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
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العالم العربي

ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

14:10 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال استقباله أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "المملكة" على "تويتر".
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، وأكد الملك عبد الله على أهمية توحيد وتنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لها دور مهم في هذا الشأن.
وتابع: "الأردن يدعم جميع الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك".
يذكر أن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
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