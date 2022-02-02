https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ضد-أهداف-لمسلحين-أكراد-في-العراق-وشمال-سوريا-1057618811.html

الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا

الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الأربعاء، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T04:06+0000

2022-02-02T04:06+0000

2022-02-02T05:16+0000

أخبار سوريا اليوم

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وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب "رويترز".وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.وفي وقت سابق، ممساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" إن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/قتلى-في-غارات-جوية-تركية-على-قرية-سورية-متاخمة-للحدود-مع-العراق-1057617547.html

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أخبار سوريا اليوم