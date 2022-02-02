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https://arabic.sputniknews.com/20220202/وزارة-الدفاع-التركية-تعلن-تنفيذ-ضربات-جوية-ضد-أهداف-لمسلحين-أكراد-في-العراق-وشمال-سوريا-1057618811.html
الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا
الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الأربعاء، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T04:06+0000
2022-02-02T05:16+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب "رويترز".وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.وفي وقت سابق، ممساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" إن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/قتلى-في-غارات-جوية-تركية-على-قرية-سورية-متاخمة-للحدود-مع-العراق-1057617547.html
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أخبار سوريا اليوم

الدفاع التركية تنفذ ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا

04:06 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / Stringer, fileطائرة تابعة لسلاح الجو التركي
طائرة تابعة لسلاح الجو التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Stringer, file
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قالت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الأربعاء، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا.
وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب "رويترز".
وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.
وفي وقت سابق، ممساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.
فرار قوات سورية الديمقراطية قسد من ريف الرقة الجنوبي الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
قتلى في غارات جوية تركية على قرية سورية متاخمة للحدود مع العراق
أمس, 22:45 GMT
وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.
بدورها، قالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لوكالة "سبوتنيك" إن القصف الجوي التركي استهدف أيضاً المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل (قره جوخ).
وأكدت المصادر أن المستشفى الوطني في مدينة المالكية استقبل عددا من المصابين من مسلحي تنظيم "قسد" أصيبوا جراء الاستهداف الجوي.
يذكر أن هذا القصف الجوي جاء بالتزامن مع قصف عنيف للطائرات التركية لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية في جبال سنجار.
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