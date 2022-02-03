https://arabic.sputniknews.com/20220203/أمريكا-تحذر-بيلاروسيا-من-المشاركة-في-أي-خطط-روسية-لغزو-أوكرانيا-1057875714.html

أمريكا تحذر بيلاروسيا من المشاركة في أي "خطط روسية" لغزو أوكرانيا

أمريكا تحذر بيلاروسيا من المشاركة في أي "خطط روسية" لغزو أوكرانيا

حذرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، بيلاروسيا من عواقب في حال مشاركتها في أي "خطط روسية لغزو أوكرانيا". 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T17:12+0000

2022-02-03T17:12+0000

2022-02-03T17:12+0000

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وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الخميس.حيث أكدت دونفريد خلالها على أن "بيلاروسيا ستواجه عواقب مماثلة لتلك التي ستواجهها روسيا حال مشاركتها في أي خطة لغزو أوكرانيا".كما تطرقت دونفريد إلى "مخاوف تتعلق بإعلان روسيا نشر 30 ألف عسكري في بيلاروسيا، لا سيما وهناك 100 ألف عسكري روسي متمركزين على حدود روسيا مع أوكرانيا"، حسب تعبيرها.وفي سياق أخر، أوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية المفروضة حاليًا على بيلاروسيا هي رد على انتهاكات الأخيرة المتواصلة لحقوق الإنسان".وطلبت دونفريد من وزير الخارجية البيلاروسي "الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي في سجونها"، حسب قولها.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-بيلاروسيا-ستشارك-في-الحرب-في-حال-شن-عدوان-ضد-روسيا-1057358541.html

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