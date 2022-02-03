الأمم المتحدة عن حظر "آر تي الألمانية": يجب السماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق لوكالة "سبوتنيك": "لست على علم بماهية القوانين ذات الصلة، لذلك ليس لدي تعليق محدد، لكن بشكل عام، نريد من جميع الدول أن تسمح بالنشر المجاني لوسائل الإعلام".يوم الثلاثاء، حظرت الهيئة المنظمة للإعلام في ألمانيا رسميا قناة "آر تي دي إي" من البث في ألمانيا، قائلة إن القناة لم يكن لديها الإذن اللازم. قالت الشبكة إنها ستستأنف القرار في المحكمة.وصفت موسكو الحظر بأنه انتهاك لحرية التعبير، وأعلنت اليوم الخميس أنها غلق مكتب "دويتشه فيله" المحلي وإنهاء اعتماد جميع موظفيها في خطوة انتقامية.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، إنه ليس لدى المنظمة أي تعليقات حول حظر برلين لقناة "آر تي" الروسية من بث قناتها الناطقة باللغة الألمانية، لكنها تريد سماح جميع الدول لوسائل الإعلام بالعمل بحرية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق لوكالة "سبوتنيك": "لست على علم بماهية القوانين ذات الصلة، لذلك ليس لدي تعليق محدد، لكن بشكل عام، نريد من جميع الدول أن تسمح بالنشر المجاني لوسائل الإعلام".
16:46 GMT
يوم الثلاثاء، حظرت الهيئة المنظمة للإعلام في ألمانيا رسميا قناة "آر تي دي إي" من البث في ألمانيا، قائلة إن القناة لم يكن لديها الإذن اللازم. قالت الشبكة إنها ستستأنف القرار في المحكمة.
وصفت موسكو الحظر بأنه انتهاك لحرية التعبير، وأعلنت اليوم الخميس أنها غلق مكتب "دويتشه فيله" المحلي وإنهاء اعتماد جميع موظفيها في خطوة انتقامية.