الجيش اللبناني: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا مياهنا الإقليمية

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، ظهر اليوم الخميس، بيانا عن الجيش اللبناني أن زورقين بحريين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة ولمسافة حوالى 315 مترا.وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 2/ 2/ 2022 اعتبارا من الساعة 09.50 ولغاية الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، وما بين الساعة 11.10 والساعة 13.50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 333 مترا".وأكد بيان الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل".
وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 2/ 2/ 2022 اعتبارا من الساعة 09.50 ولغاية الساعة 10.20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية، وما بين الساعة 11.10 والساعة 13.50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 333 مترا".