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الصدر يصدر بيانا شديد اللهجة بعد إعلان جماعة عراقية مسئوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات
الصدر يصدر بيانا شديد اللهجة بعد إعلان جماعة عراقية مسئوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات
أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رفضه الزج بالبلاد إلى حرب إقليمية عبر استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو حرب اليمن. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:08+0000
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وقال الصدر، في بيان له، "بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية، سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون إلى زجّ العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن".وأكد "رفضه رفضا قاطعا زجّ العراق بمثل هذه الصراعات"، مشدا على أهمية ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.جاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت مساء أمس الأربعاء، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم نفسه.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
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أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الصدر يصدر بيانا شديد اللهجة بعد إعلان جماعة عراقية مسئوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات

13:08 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 03.02.2022)
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رفضه الزج بالبلاد إلى حرب إقليمية عبر استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو حرب اليمن.
وقال الصدر، في بيان له، "بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية، سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون إلى زجّ العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن".

وأكد "رفضه رفضا قاطعا زجّ العراق بمثل هذه الصراعات"، مشدا على أهمية ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.
جاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن إسقاط 3 مسيّرات.
وقال التنظيم، في بيان له، إنه "سيستمر في توجيه ضربات إلى الإمارات حتى ترفع يدها عن التدخل في دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق"، مهددا بأن "الضربات المقبلة ستكون أشد وقعا وإيلاما".
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت مساء أمس الأربعاء، إنها اعترضت ودمرت 3 طائرات دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم نفسه.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"، مضيفة أنه تم تدمير الطائرات المذكورة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.
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