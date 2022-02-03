تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220203/المغرب-شهود-عيان-الطفل-ريان-على-قيد-الحياة-بعد-48-ساعة-في-البئر-1057860703.html
المغرب… شهود عيان: الطفل ريان على قيد الحياة بعد 48 ساعة في البئر
المغرب… شهود عيان: الطفل ريان على قيد الحياة بعد 48 ساعة في البئر
أفاد شهود عيان بأن الطفل المغربي، ريان، لا يزال على قيد الحياة بعد أن قضى 48 ساعة في بئر على عمق أكثر من 30 مترا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T13:55+0000
2022-02-03T13:55+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057860975_0:85:903:593_1920x0_80_0_0_052633d3d8aa6c64919687751f18c7c6.jpg
بحسب شهود العيان لـ"سبوتنيك"، فإن الصور التي تلتقطها قوات الإنقاذ للطفل عبر الكاميرا التي أنزلت لأسفل البئر تفيد بأنه على قيد الحياة رغم فقدانه الوعي.وأوضح شهود العيان أن آليات الحفر وصلت إلى أكثر من 20 مترا حتى الآن، وأنها مستمرة في الحفر حتى الوصول إلى قاع البئر وإنقاذ الطفل.وأشار شهود العيان إلى أن التضاريس الصعبة في المنطقة أعاق سرعة الحفر.وبحسب الصحفي المغربي محمد عادل الموجود في موقع الحدث، فإن جهود الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، وتقوم بإمداد الأوكسجين إلى أسفل البئر للحفاظ على حياة الطفل ريان.وأكد لـ "سبوتنيك"، أن قوات الإنقاذ تقوم بالحفر الموازي للبئر من أجل الوصول لمستوى وجود ريان في البئر ومن ثم حفر نفق الإنقاذ.وفي وقت سابق أفاد موقع "هسبريس" المغربي، أن الطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.وبحسب وسائل إعلام محلية تتركز الجهود حاليا على الحفر بشكل أفقي لتوسعة البئر والتمكن من الوصول إلى الطفل، مستخدمين جرافة ووسائل حفر بدائية وتقليدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/مأساة-الطفل-ريان-في-المغرب-أكثر-من-30-ساعة-في-بئر-عمقه-62-مترا-ومخاوف-على-حياته-1057832828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057860975_0:1:903:678_1920x0_80_0_0_ebc923bc26ad3e13548d2f692a264f3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

المغرب… شهود عيان: الطفل ريان على قيد الحياة بعد 48 ساعة في البئر

13:55 GMT 03.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
تابعنا عبر
أفاد شهود عيان بأن الطفل المغربي، ريان، لا يزال على قيد الحياة بعد أن قضى 48 ساعة في بئر على عمق أكثر من 30 مترا.
بحسب شهود العيان لـ"سبوتنيك"، فإن الصور التي تلتقطها قوات الإنقاذ للطفل عبر الكاميرا التي أنزلت لأسفل البئر تفيد بأنه على قيد الحياة رغم فقدانه الوعي.
وأوضح شهود العيان أن آليات الحفر وصلت إلى أكثر من 20 مترا حتى الآن، وأنها مستمرة في الحفر حتى الوصول إلى قاع البئر وإنقاذ الطفل.
وأشار شهود العيان إلى أن التضاريس الصعبة في المنطقة أعاق سرعة الحفر.
وبحسب الصحفي المغربي محمد عادل الموجود في موقع الحدث، فإن جهود الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة، وتقوم بإمداد الأوكسجين إلى أسفل البئر للحفاظ على حياة الطفل ريان.
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
1/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
2/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
3/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
4/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
5/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
6/6
© Photo / MOHAMED ADEL
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
وأكد لـ "سبوتنيك"، أن قوات الإنقاذ تقوم بالحفر الموازي للبئر من أجل الوصول لمستوى وجود ريان في البئر ومن ثم حفر نفق الإنقاذ.
وفي وقت سابق أفاد موقع "هسبريس" المغربي، أن الطفل ريان سقط في غفلة من والديه في بئر بعمق يصل إلى 62 مترا، بينما الطفل عالق على بعد نحو 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة في رأسه، مؤكدة أن عناصر الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين.
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
مأساة الطفل ريان في المغرب... أكثر من 30 ساعة في بئر عمقه 62 مترا ومخاوف على حياته
10:18 GMT
ولفت الموقع الإخباري المغربي إلى أن عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية وعدد من الأهالي يحاولون إنقاذ الطفل، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أنه نظرا لضيق البئر فشلت جهود متطوعين حاولوا الوصول إلى الطفل وانتشاله.
وبحسب وسائل إعلام محلية تتركز الجهود حاليا على الحفر بشكل أفقي لتوسعة البئر والتمكن من الوصول إلى الطفل، مستخدمين جرافة ووسائل حفر بدائية وتقليدية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية