https://arabic.sputniknews.com/20220203/خبير-هناك-فرصة-للتوصل-لاتفاق-بين-روسيا-والناتو-حول-أوكرانيا-1057847176.html

خبير: هناك فرصة للتوصل لاتفاق بين روسيا و"الناتو" حول أوكرانيا

خبير: هناك فرصة للتوصل لاتفاق بين روسيا و"الناتو" حول أوكرانيا

قال الكاتب والمحلل السياسي، رائد نجم، إن الغرب تاريخيا خرق كثيرا من الاتفاقات الأمنية مع روسيا بسبب تطلعات حلف الناتو للتقدم ونشر قواته في شرق أوروبا. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T12:30+0000

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2022-02-03T12:30+0000

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وذكر نجم، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن روسيا لديها فرصة للوصول إلى اتفاق مع حلف الناتو حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا ترفض دخول أوكرانيا للحلف أو نشر أسلحة على الأراضي الأوكرانية تهدد الأمن القومي الروسي.وأضاف الخبير بأنه "لم تُستنفذ بعد الوسائل الدبلوماسية بغض النظر عن الدعاية العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة تجاه روسيا حاليا".وأوضح أن "هناك مصالح أساسية تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي منها الغاز والتبادل التجاري، لذا ليس من المصلحة تصعيد الأزمة".وأكد نجم على أنه "سيكون للاتحاد الأوروبي أيضا دور في حل الوضع دون تصعيد عسكري لا يستفيد منه أحد، حتى أوكرانيا التي لها تكامل اقتصادي مع روسيا في مجالات مختلفة، ناهيك عن إمدادات النفط والغاز الروسي".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا حول أوكرانيا.وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن "الولايات المتحدة ستنقل قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا"، مشيرا إلى أن "هذه ليست تحركات دائمة"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.من جانبه، وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، التصريحات بشأن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا بأنها محاولة مدمرة لاستعراض "العضلات العسكرية" تصرف الانتباه عن قضايا الأمن العالمي.

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