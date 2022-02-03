https://arabic.sputniknews.com/20220203/روسيا-تمنح-جميع-مواطنيها-حق-امتلاك-أرض-مجانية-في-القطب-الشمالي-كيف-تحصل-على-أرضك-القطبية-1057846739.html

روسيا تمنح جميع مواطنيها حق امتلاك أرض مجانية في القطب الشمالي.. كيف تحصل على أرضك القطبية؟

روسيا تمنح جميع مواطنيها حق امتلاك أرض مجانية في القطب الشمالي.. كيف تحصل على أرضك القطبية؟

دخل قانون منح جميع الروس الحق في الحصول على أرض في القطب الشمالي حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط الحالي، والذي بموجبه حصل سكان جميع مناطق روسيا على الحق في قطعة... 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T12:25+0000

2022-02-03T12:25+0000

2022-02-03T12:39+0000

روسيا

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للروس الحق في الحصول على الأرض في ست مناطق وهي منطقة مورمانسك، وأوكروج نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، وأوكروغ يامال-نينيتس، وكاريليا، وجمهورية كومي ومنطقة أرخانجيلسك. يمكن تقديم الطلب من قبل شخص واحد أو بشكل جماعي (حتى عشرة أشخاص)، بحسب ما ذكر موقع "lenta" الروسي.ويمكن لأي مواطن روسي تحديد موقع على الإنترنت على بوابة برنامج Hektarvarktike.rf، والتي تحتوي على خريطة تفاعلية مع المواقع المتاحة، وسيكون من الممكن إصدار ملكية الأرض في غضون خمس سنوات.تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للمشاركين في البرنامج مليون هكتار. الخيار الأوسع في منطقة مورمانسك (أكثر من 700 ألف هكتار) وفي جمهورية كاريليا (337 ألف هكتار).قال أليكسي تشيكونكوف، رئيس وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي: "من المهم أن تستند مبادرات الأشخاص النشطين على المستويين المحلي والإقليمي إلى إجراءات دعم إضافية تعزز البرنامج الفيدرالي".وفقًا لويزر تنمية الشرق الأقصى، على مدى ستة أشهر من البرنامج، تقدم أكثر من أكدثر من 4 آلاف ألف شخص بطلبات، وأكثر من ألفين شخص سجلوا بالفعل أرضًا للاستخدام المجاني. في البداية، تم قبول الطلبات المقدمة فقط من ممثلي السكان المحليين في القطب الشمالي.وفقًا لمؤسسة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، تم استلام أكبر عدد من طلبات قطع الأراضي في منطقة مورمانسك (2478) ومنطقة أرخانجيلسك (883) وأوكروغ يامالو-نينيتس المستقلة (554) ، وكذلك في جمهورية كاريليا (434). كانت الوجهات الأكثر شعبية لقطع الأراضي المجانية هي بناء المساكن الفردية والزراعة والسياحة.في 15 أبريل 2021، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أن الحكومة الروسية ستوسع برنامج الشرق الأقصى إلى القطب الشمالي. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه عند توسيع البرنامج، سيتم إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على تقاليد وثقافة الشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى.يعيش 2.5 مليون شخص في المنطقة القطبية الشمالية لروسيا، ويعيش 90% منهم في المدن، وهي مدن كبيرة جدًا، مثل مورمانسك، وأرخانجيلسك، ونوريلسك.

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