زيلينسكي يعلن الاتفاق مع تركيا على زيادة إنتاج طائرات "بيرقدار" في أوكرانيا

وقال زيلينسكي عقب مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "تم اليوم توقيع اتفاقية توسع بشكل كبير تصنيع الطائرة المسيرة من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا". وتابع: "هذا يعني تكنولوجيات جديدة وفرص عمل جديدة وزيادة القدرات الدفاعية لأوكرانيا".وكانت تركيا قد أكدت أنها "لن تتراجع" عن صفقات السلاح مع أوكرانيا، التي تتضمن بيع المزيد من الطائرات المسيرة، الأمر الذي يثير غضب روسيا.وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الخميس، إن أنقرة لا توقع اتفاقيات تعاون استهدافا لدول أخرى.وأكد المسؤول التركي في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أن "روسيا من أولى الدول التي تعلم هذا".وشدد على أن الاتفاقيات التي عقدت أو سوف تعقد في المستقبل مع أوكرانيا "ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".وأشار المسؤول التركي إلى أن أنقرة سعت لاستخدام علاقاتها عبر عرض الوساطة بين الجانبين لنزع فتيل الأزمة الأخيرة.وتتزامن تصريحات المسؤول التركي مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم، أن كييف وأنقرة ستوقعان اتفاقية لإنشاء مصنع للطائرات دون طيار في بلاده.يأتي هذا في الوقت يقوم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة لكييف، اليوم الخميس، استجابة لدعوة من نظيره فلاديمير زيلينسكي.