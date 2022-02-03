https://arabic.sputniknews.com/20220203/غانتس-في-زيارته-للأسطول-الخامس-الأمريكي-بالبحرين-نواجه-التحديات-معا-فيديو-وصور-1057831180.html

غانتس في زيارته للأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين: نواجه التحديات معا.. فيديو وصور

غانتس في زيارته للأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين: نواجه التحديات معا.. فيديو وصور

زار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T09:56+0000

2022-02-03T09:56+0000

2022-02-03T09:56+0000

بيني غانتس

إسرائيل

العالم العربي

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.وأكد بيني غانتس أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى انتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع الدولة الخليجية.وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.

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بيني غانتس, إسرائيل, العالم العربي