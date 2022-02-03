غانتس في زيارته للأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين: نواجه التحديات معا.. فيديو وصور

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.وأكد بيني غانتس أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى انتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع الدولة الخليجية.وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.
زار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، التابع لسلاح البحرية الأمريكية، في البحرين.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها إنهاءه زيارة مهمة لمقر الأسطول الخامس الأمريكي، واللقاء مع قائد البحرية الأمريكي، الأدميرال براد كوبر.
מסיים כעת ביקור חשוב מאוד ביחד עם שותפינו בצי החמישי האמריקאי המוצב בבחריין. קיימנו דיאלוג על האתגרים המשותפים, ועל ההזדמנויות לשיתופי פעולה ביטחוניים בזירה הימית. מול האיומים השונים, שיתוף הפעולה שלנו חשוב מתמיד, ותורם רבות לשלום וליציבות באזור. pic.twitter.com/4e3eD0IMNT
وأكد بيني غانتس أنه بفضل توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين والإمارات، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد تعززت العلاقات بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى انتقال إسرائيل إلى "سانتكوم" أي تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية.
🇮🇱🇧🇭 صباح اليوم قام وزير الدفاع بيني جانتس بتفقد قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس في #البحرين
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، واستعداد بلاده للمساعدة والانضمام إلى عمليات التعاون العملياتي لضمان الاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة.
שנה וקצת אחרי שראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת חתם בבחריין על הצהרת כינון קשרי דיפלומטיה ושלום בין בחריין ומדינת ישראל עולה בני גנץ שלב וחותם על הסכם ביטחוני משמעותי מאוד לשני הצדדים. הגלגלים המדיניים פועלים לאט ויש לבחון אותם לאורך שנים אך הצד הבחרייני להוט לקדם שת"פים. pic.twitter.com/AB4w32PP13
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع الدولة الخليجية.
وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.