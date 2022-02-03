مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 104.401 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.4%.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3179540 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2907399 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19906 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 92.3 %، والإمارات 91.8%، والكويت 89.9 %، والبحرين بنسبة 86.9 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 94.2 %.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 104.401 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 93.4%.