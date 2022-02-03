https://arabic.sputniknews.com/20220203/موقع-عبري-يكشف-هدف-زيارة-غانتس-إلى-البحرين-1057834403.html

موقع عبري يكشف هدف زيارة غانتس إلى البحرين

موقع عبري يكشف هدف زيارة غانتس إلى البحرين

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي وراء زيارة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي للبحرين. 03.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-03T10:47+0000

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2022-02-03T10:47+0000

بيني غانتس

العالم العربي

إسرائيل

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنز، صباح اليوم الخميس، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.وأكد الموقع ذو الصبغة الدفاعية والعسكرية أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، قد نادى بنقل المعركة مع العدو إلى أراضيه، وهو ما يعني أن نقل قوة من البحرية الإسرائيلية إلى البحرين، بالقرب من الشواطئ الإيرانية هو هدف إسرائيلي قديم.وأوضح الموقع العبري أن غانتس قد رافقه خلال زيارته الاستراتيجية للبحرين، قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلما.وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الدفاع الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/غانتس-في-زيارته-للأسطول-الخامس-الأمريكي-بالبحرين-نواجه-التحديات-معا-فيديو-وصور-1057831180.html

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بيني غانتس, العالم العربي, إسرائيل