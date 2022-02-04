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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أبو-جبل-كانت-أمامنا-فرصة-وحيدة-والمنتخب-المصري-الأقوى-فيديو-1057887874.html
أبو جبل: كانت أمامنا فرصة وحيدة والمنتخب المصري الأقوى.. فيديو
أبو جبل: كانت أمامنا فرصة وحيدة والمنتخب المصري الأقوى.. فيديو
علق حارس منتخب مصر، محمد أبو جبل، على فوز الفراعنة على الكاميرون بركلات الترجيح (3-1) والتأهل للمباراة النهائية بأمم أفريقيا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T02:01+0000
2022-02-04T02:09+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
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وقدم أبو جبل أداء رائعا وأنقذ ركلتي ترجيح ليقود مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.وقال حارس مرمى منتخب مصر، "أشكر الطاقم الطبي فقد قام بالكثير لتجهيزي لهذه المباراة".وأضاف "حاولنا حسم المواجهة مبكرا، لكننا وصلنا إلى ركلات الترجيح.. كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم وكانوا في حالة تركيز شديد. ونثبت للجميع أن المنتخب المصري هو الأقوى".وتابع "كانت أمامنا فرصة (وحيدة) إما الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء. في كل مباراة أثبتنا وجودنا بعدما قابلنا فرقا قوية وصعبة. نأخذ الأمور خطوة بخطوة".كان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.وأصيب أبو جبل أمام المغرب، ولم يكمل اللقاء السابق، لكنه تعافى سريعا ليشارك أمام الكاميرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الفراعنة-يروضون-الأسود-مصر-تهزم-الكاميرون-وتصعد-إلى-نهائي-أمم-أفريقيا-1057886453.html
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منتخب مصر الوطني

أبو جبل: كانت أمامنا فرصة وحيدة والمنتخب المصري الأقوى.. فيديو

02:01 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون 3 فبراير 2022
محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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علق حارس منتخب مصر، محمد أبو جبل، على فوز الفراعنة على الكاميرون بركلات الترجيح (3-1) والتأهل للمباراة النهائية بأمم أفريقيا.
وقدم أبو جبل أداء رائعا وأنقذ ركلتي ترجيح ليقود مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وقال حارس مرمى منتخب مصر، "أشكر الطاقم الطبي فقد قام بالكثير لتجهيزي لهذه المباراة".
وأضاف "حاولنا حسم المواجهة مبكرا، لكننا وصلنا إلى ركلات الترجيح.. كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم وكانوا في حالة تركيز شديد. ونثبت للجميع أن المنتخب المصري هو الأقوى".
وتابع "كانت أمامنا فرصة (وحيدة) إما الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء. في كل مباراة أثبتنا وجودنا بعدما قابلنا فرقا قوية وصعبة. نأخذ الأمور خطوة بخطوة".
كان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو
أمس, 21:46 GMT
وأصيب أبو جبل أمام المغرب، ولم يكمل اللقاء السابق، لكنه تعافى سريعا ليشارك أمام الكاميرون.
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