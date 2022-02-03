الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة، وقليلة الفرص في ياوندي.وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.وفي الشوط الإضافي الأول سدد صلاح كرة خطيرة بجوار القائم بعد تمريرة البديل رمضان صبحي.وأفلت صبحي من الرقابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني ومرر كرة عرضية خطيرة لكن لم تجد من يحولها للمرمى.وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الشوط الأول، بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.
وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.
وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.
وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.