تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/الفراعنة-يروضون-الأسود-مصر-تهزم-الكاميرون-وتصعد-إلى-نهائي-أمم-أفريقيا-1057886453.html
الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو
الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو
خطف المنتخب المصري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، اليوم... 03.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-03T21:46+0000
2022-02-03T22:24+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
أخبار الكاميرون اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057886720_0:170:3339:2048_1920x0_80_0_0_3747da30ef9f5f596b3fb33d4c194ba6.jpg
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة، وقليلة الفرص في ياوندي.وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.وفي الشوط الإضافي الأول سدد صلاح كرة خطيرة بجوار القائم بعد تمريرة البديل رمضان صبحي.وأفلت صبحي من الرقابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني ومرر كرة عرضية خطيرة لكن لم تجد من يحولها للمرمى.وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الشوط الأول، بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.
أخبار الكاميرون اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057886720_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_c531ac7c49a797cd4d02d5a24bb5b38c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب مصر الوطني, أخبار الكاميرون اليوم

الفراعنة يروضون الأسود... مصر تهزم الكاميرون وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا.. فيديو

21:46 GMT 03.02.2022 (تم التحديث: 22:24 GMT 03.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYأبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022
أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
خطف المنتخب المصري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، اليوم الخميس.
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.
وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر، وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.

وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.
وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة، وقليلة الفرص في ياوندي.
وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.

وفي الشوط الإضافي الأول سدد صلاح كرة خطيرة بجوار القائم بعد تمريرة البديل رمضان صبحي.

وأفلت صبحي من الرقابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني ومرر كرة عرضية خطيرة لكن لم تجد من يحولها للمرمى.

وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.

ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.

وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الشوط الأول، بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية