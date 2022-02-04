أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف أردوغان: "الغرب لم يساهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة.وقال بيسكوف: "بالنسبة لمبادرة تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على الأراضي التركية، لا يوجد تفاهم حتى الآن، وبالتالي لا يوجد نقاش عملي حول هذا الأمر أيضًا. لا أحد يرفض ذلك، الرئيس قال إنه مستعد للقاء أي شخص من أجل القضية، لكننا بحاجة إلى وضوح حول ما سينتج وما ستتم مناقشته. ولا يوجد حتى الان أي وضوح".
وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة.
وقال بيسكوف: "بالنسبة لمبادرة تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على الأراضي التركية، لا يوجد تفاهم حتى الآن، وبالتالي لا يوجد نقاش عملي حول هذا الأمر أيضًا. لا أحد يرفض ذلك، الرئيس قال إنه مستعد للقاء أي شخص من أجل القضية، لكننا بحاجة إلى وضوح حول ما سينتج وما ستتم مناقشته. ولا يوجد حتى الان أي وضوح".