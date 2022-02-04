تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
فرنسا تقدم دعما عسكريا عاجلا لحماية الإمارات من صواريخ "أنصار الله"
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أردوغان-تركيا-مستعدة-للتوسط-بين-روسيا-أوكرانيا-1057915804.html
أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T10:47+0000
2022-02-04T10:53+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_94e83dc975db9761cea6afe6f5fbb620.jpg
وأضاف أردوغان: "الغرب لم يساهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة.وقال بيسكوف: "بالنسبة لمبادرة تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على الأراضي التركية، لا يوجد تفاهم حتى الآن، وبالتالي لا يوجد نقاش عملي حول هذا الأمر أيضًا. لا أحد يرفض ذلك، الرئيس قال إنه مستعد للقاء أي شخص من أجل القضية، لكننا بحاجة إلى وضوح حول ما سينتج وما ستتم مناقشته. ولا يوجد حتى الان أي وضوح".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-وزيلينسكي-يجريان-مباحثات-ثنائية-في-كييف-1057860178.html
https://arabic.sputniknews.com/20220203/أردوغان-نؤكد-على-ضرورة--حل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السلمية-1057871709.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288559_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_543e291ac09e39b6df2da44e39200d18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

أردوغان: تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

10:47 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أردوغان: "الغرب لم يساهم إطلاقا في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وبايدن لم يبد موقفا إيجابيا حتى الآن".
وأعرب أردوغان عن أمله في لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تركيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
أردوغان وزيلينسكي يجريان مباحثات ثنائية في كييف
أمس, 13:27 GMT
وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ليس لديها وضوح بعد حيال ما يمكن مناقشته خلال اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا، لذلك لا توجد مناقشة عملية حول مبادرة أنقرة.
وقال بيسكوف: "بالنسبة لمبادرة تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على الأراضي التركية، لا يوجد تفاهم حتى الآن، وبالتالي لا يوجد نقاش عملي حول هذا الأمر أيضًا. لا أحد يرفض ذلك، الرئيس قال إنه مستعد للقاء أي شخص من أجل القضية، لكننا بحاجة إلى وضوح حول ما سينتج وما ستتم مناقشته. ولا يوجد حتى الان أي وضوح".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
أردوغان: نؤكد على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية
أمس, 15:55 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية