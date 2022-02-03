أردوغان: نؤكد على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية

وحسب تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، فقد أكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية ونزع "فتيل الخلاف" في المنطقةوقال أردوغان: "نؤكد جاهزيتنا للقيام بواجبات الوساطة ونزع فتيل الخلافات في المنطقة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أبدى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.وقال: نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين. أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال أردوغان: "نؤكد جاهزيتنا للقيام بواجبات الوساطة ونزع فتيل الخلافات في المنطقة".
وأضاف "نؤكد على ضرورة حل مشاكل المنطقة بالطرق الدبلوماسية والحوار بما يحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أبدى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أردوغان أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، معربا عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
وقال: نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين. أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.