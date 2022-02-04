تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أكبر-الدول-المصدرة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1058033143.html
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:17+0000
2022-02-04T17:17+0000
2022-02-04T17:17+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
قطر
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773135_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6e0917b4ec0853cf47a8b367519e55ef.jpg
تعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".في العقد الماضي، زادت صادرات الغاز من الولايات المتحدة إلى كندا بشكل كبير، بما يتوافق مع طفرة إنتاج الغاز الصخري في أمريكا في أعقاب ركود عام 2008.ومع ذلك، تتصدر روسيا قائمة المصدرين بإجمالي صادرات يقترب من 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب أو المسال).في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.وفيما يلي نظرة على أكبر مصدري الغاز حول العالم من حيث الكمية الإجمالية، وأيضا بشكله السائل أو عبر الأنابيب، علما بأن البيانات المستخدمة تشمل الأرقام النهائية لعام 2020 بأكمله؛ الأحدث.أكبر مصدري الغاز في العالم
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أمريكا-تطلب-من-قطر-ومصر-زيادة-إنتاج-الغاز-حال-نشوب-حرب-في-أوروبا-1057663875.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_cc9b3a002a67165b9fb38b71e3a86d3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم تابعنا عبر
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.
تعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".
في العقد الماضي، زادت
صادرات الغاز
من الولايات المتحدة إلى كندا بشكل كبير، بما يتوافق مع طفرة إنتاج الغاز الصخري في أمريكا في أعقاب ركود عام 2008.
ومع ذلك، تتصدر روسيا قائمة المصدرين بإجمالي صادرات يقترب من 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب أو المسال).
في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في
صورته السائلة
.
وفيما يلي نظرة على أكبر مصدري الغاز حول العالم من حيث الكمية الإجمالية، وأيضا بشكله السائل أو عبر الأنابيب، علما بأن البيانات المستخدمة تشمل الأرقام النهائية لعام 2020 بأكمله؛ الأحدث.
أكبر مصدري الغاز في العالم
1.
روسيا
238.1 مليار متر مكعب (197.7 مليار عبر الأنابيب، 40.4 مليار سائل)
2.
أمريكا
137.5 مليار متر مكعب (76.1 مليار عبر الأنابيب، 61.4 مليار سائل)
3.
قطر
127.9 مليار متر مكعب (21.8 مليار عبر الأنابيب، 106.1 مليار سائل)
4.
النرويج
111.2 مليار متر مكعب (106.9 مليار عبر الأنابيب، 4.3 مليار سائل)
5.
أستراليا
106.2 مليار متر مكعب كلها سائلة
6.
كندا
68.2 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب
7.
الجزائر
41.1 مليار متر مكعب (26.1 مليار عبر الأنابيب، 15 مليار سائل)
8.
نيجيريا
28.4 مليار متر مكعب كلها سائلة
9.
هولندا
28.1 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب
10.
إندونيسيا
24.1 مليار متر مكعب (7.3 مليار عبر الأنابيب، 16.8 مليار سائل)