تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أكبر-الدول-المصدرة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1058033143.html
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:17+0000
2022-02-04T17:17+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
قطر
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773135_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6e0917b4ec0853cf47a8b367519e55ef.jpg
تعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".في العقد الماضي، زادت صادرات الغاز من الولايات المتحدة إلى كندا بشكل كبير، بما يتوافق مع طفرة إنتاج الغاز الصخري في أمريكا في أعقاب ركود عام 2008.ومع ذلك، تتصدر روسيا قائمة المصدرين بإجمالي صادرات يقترب من 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب أو المسال).في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.وفيما يلي نظرة على أكبر مصدري الغاز حول العالم من حيث الكمية الإجمالية، وأيضا بشكله السائل أو عبر الأنابيب، علما بأن البيانات المستخدمة تشمل الأرقام النهائية لعام 2020 بأكمله؛ الأحدث.أكبر مصدري الغاز في العالم
https://arabic.sputniknews.com/20220202/أمريكا-تطلب-من-قطر-ومصر-زيادة-إنتاج-الغاز-حال-نشوب-حرب-في-أوروبا-1057663875.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103577/31/1035773135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_cc9b3a002a67165b9fb38b71e3a86d3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم

17:17 GMT 04.02.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream"التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا
التيار التركي خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / Nikolay Rykov/TurkStream
تابعنا عبر
تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.
تعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات "ستاتيستا".
في العقد الماضي، زادت صادرات الغاز من الولايات المتحدة إلى كندا بشكل كبير، بما يتوافق مع طفرة إنتاج الغاز الصخري في أمريكا في أعقاب ركود عام 2008.
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
أمريكا تطلب من قطر ومصر زيادة إنتاج الغاز حال نشوب حرب في أوروبا
2 فبراير, 16:02 GMT
ومع ذلك، تتصدر روسيا قائمة المصدرين بإجمالي صادرات يقترب من 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب أو المسال).
في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.
وفيما يلي نظرة على أكبر مصدري الغاز حول العالم من حيث الكمية الإجمالية، وأيضا بشكله السائل أو عبر الأنابيب، علما بأن البيانات المستخدمة تشمل الأرقام النهائية لعام 2020 بأكمله؛ الأحدث.

أكبر مصدري الغاز في العالم

1.
روسيا 238.1 مليار متر مكعب (197.7 مليار عبر الأنابيب، 40.4 مليار سائل)
2.
أمريكا 137.5 مليار متر مكعب (76.1 مليار عبر الأنابيب، 61.4 مليار سائل)
3.
قطر 127.9 مليار متر مكعب (21.8 مليار عبر الأنابيب، 106.1 مليار سائل)
4.
النرويج 111.2 مليار متر مكعب (106.9 مليار عبر الأنابيب، 4.3 مليار سائل)
5.
أستراليا 106.2 مليار متر مكعب كلها سائلة
6.
كندا 68.2 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب
7.
الجزائر 41.1 مليار متر مكعب (26.1 مليار عبر الأنابيب، 15 مليار سائل)
8.
نيجيريا 28.4 مليار متر مكعب كلها سائلة
9.
هولندا 28.1 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب
10.
إندونيسيا 24.1 مليار متر مكعب (7.3 مليار عبر الأنابيب، 16.8 مليار سائل)
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية