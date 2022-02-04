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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بعد-اغتيال-زعيم-داعش-السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-يلتقي-كوخافي-1058024808.html
بعد اغتيال زعيم "داعش": السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلتقي كوخافي
بعد اغتيال زعيم "داعش": السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلتقي كوخافي
التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، اليوم الجمعة، برئيس الأركان أفيف كوخافي، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T14:24+0000
2022-02-04T14:24+0000
تنظيم داعش الإرهابي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن هذا هو الاجتماع الأول بين الاثنين منذ تولى نيديس مهام منصبه.وأضافت أن الاجتماع يأتي أيضا في ظل المطالبة الأمريكية بإجراء تحقيق جنائي في ملابسات مقتل الفلسطيني- الأمريكي عمر أسعد (80 عاما) لدى اعتقاله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.وتابعت أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالعملية الأمريكية التي أفضت إلى اغتيال زعيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، بحسب مصدر معني بالموضوع.وكشفت أن القرشي سبق وتولى "ملف إسرائيل" في التنظيم الإرهابي. لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا التعليق على ما أوردته القناة، بشأن علم تل أبيب المسبق بالعملية.وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية عسكرية شمال غربي سوريا.وجاء اغتيال القرشي بعد انتقادات في الشرق الأوسط وإسرائيل والإمارات ودول أخرى للتراجع الأمريكي من المنطقة، بما في ذلك الانسحاب من أفغانستان، وعدم الرد في عدة حالات منها الهجوم المنسوب لإيران على قاعدة النتف الأمريكية بمدينة حمص السورية قبل عدة أشهر، وفق القناة.والثلاثاء الماضي، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين" عن وفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 80 عاما توفي بعد أن اعتقله جنود الجيش الإسرائيلي على أحد الحواجز قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/الكاظمي-مقتل-القرشي-جاء-ثمرة-جهود-القوات-الأمنية-العراقية-1057892203.html
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تنظيم داعش الإرهابي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد اغتيال زعيم "داعش": السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلتقي كوخافي

14:24 GMT 04.02.2022
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، اليوم الجمعة، برئيس الأركان أفيف كوخافي، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن هذا هو الاجتماع الأول بين الاثنين منذ تولى نيديس مهام منصبه.
وأضافت أن الاجتماع يأتي أيضا في ظل المطالبة الأمريكية بإجراء تحقيق جنائي في ملابسات مقتل الفلسطيني- الأمريكي عمر أسعد (80 عاما) لدى اعتقاله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وتابعت أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالعملية الأمريكية التي أفضت إلى اغتيال زعيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي، بحسب مصدر معني بالموضوع.
مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
الكاظمي: مقتل "القرشي" جاء ثمرة جهود القوات الأمنية العراقية
08:10 GMT
وكشفت أن القرشي سبق وتولى "ملف إسرائيل" في التنظيم الإرهابي. لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا التعليق على ما أوردته القناة، بشأن علم تل أبيب المسبق بالعملية.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية عسكرية شمال غربي سوريا.
وجاء اغتيال القرشي بعد انتقادات في الشرق الأوسط وإسرائيل والإمارات ودول أخرى للتراجع الأمريكي من المنطقة، بما في ذلك الانسحاب من أفغانستان، وعدم الرد في عدة حالات منها الهجوم المنسوب لإيران على قاعدة النتف الأمريكية بمدينة حمص السورية قبل عدة أشهر، وفق القناة.
والثلاثاء الماضي، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين" عن وفاة عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 80 عاما توفي بعد أن اعتقله جنود الجيش الإسرائيلي على أحد الحواجز قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
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