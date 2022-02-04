الكاظمي: مقتل "القرشي" جاء ثمرة جهود القوات الأمنية العراقية

ونشر الكاظمي تغريدة له على تويتر يؤكد فيها أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد كشف، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، عن أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) قد فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مقتل الزعيم المكنى أيضا بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا".
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء نتيجة لعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة في مكافحة المجموعات الإرهابية وقتل العشرات منهم.
ونشر الكاظمي تغريدة له على تويتر يؤكد فيها أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".
مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن.
وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد كشف، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".
جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، عن أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) قد فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مقتل الزعيم المكنى أيضا بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا".