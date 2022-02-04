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الكاظمي: مقتل "القرشي" جاء ثمرة جهود القوات الأمنية العراقية
الكاظمي: مقتل "القرشي" جاء ثمرة جهود القوات الأمنية العراقية
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء نتيجة لعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة في مكافحة... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:10+0000
2022-02-04T08:10+0000
أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ونشر الكاظمي تغريدة له على تويتر يؤكد فيها أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد كشف، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، عن أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) قد فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مقتل الزعيم المكنى أيضا بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا".
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بايدن-يعلن-مقتل-زعيم-تنظيم-داعش-القرشي-خلال-عملية-شمالي-سوريا-1057850133.html
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أخبار العالم العربي, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الكاظمي: مقتل "القرشي" جاء ثمرة جهود القوات الأمنية العراقية

08:10 GMT 04.02.2022
© REUTERS / POOL مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020
 مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء نتيجة لعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة في مكافحة المجموعات الإرهابية وقتل العشرات منهم.
ونشر الكاظمي تغريدة له على تويتر يؤكد فيها أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".
وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول قد كشف، أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" القرشي خلال عملية شمالي سوريا
أمس, 13:02 GMT
جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، عن أن زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) قد فجر نفسه "بشكل جبان"، ما أدى لمقتل النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مقتل الزعيم المكنى أيضا بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا "أزال تهديدا إرهابيا كبيرا".
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