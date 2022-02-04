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https://arabic.sputniknews.com/20220204/بلينكن-واشنطن-تفرض-عقوبات-ضد-مواطنين-من-بيلاروس-1057888471.html
بلينكن: واشنطن تفرض عقوبات ضد مواطنين من بيلاروس
بلينكن: واشنطن تفرض عقوبات ضد مواطنين من بيلاروس
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن بلاده فرضت قيودا على تأشيرات الدخول للعديد من ممثلي سلطات بيلاروس متورطين في "ملاحقة المنشقين في... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T04:32+0000
2022-02-04T04:32+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار بيلاروسيا اليوم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، إن "إجراءات اليوم موجهة ضد عدد من مواطني بيلاروس لمشاركتهم في أنشطة موجهة ضد المنشقين، تم تنفيذها خارج القانون".ولم تذكر الخارجية الأمريكية أي معلومات إضافية عن الأفراد الذين فُرضت عليهم تلك القيود.كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، حذرت بيلاروسيا أمس الخميس، من عواقب في حال مشاركتها في أي "خطط روسية لغزو أوكرانيا".وأكدت دونفريد على أن "بيلاروسيا ستواجه عواقب مماثلة لتلك التي ستواجهها روسيا حال مشاركتها في أي خطة لغزو أوكرانيا".في سياق آخر، أوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية المفروضة حاليًا على بيلاروسيا هي رد على انتهاكات الأخيرة المتواصلة لحقوق الإنسان".وطلبت دونفريد من وزير الخارجية البيلاروسي "الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي في سجونها"، حسب قولها.يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-بيلاروسيا-ستشارك-في-الحرب-في-حال-شن-عدوان-ضد-روسيا-1057358541.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار بيلاروسيا اليوم

بلينكن: واشنطن تفرض عقوبات ضد مواطنين من بيلاروس

04:32 GMT 04.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن بلاده فرضت قيودا على تأشيرات الدخول للعديد من ممثلي سلطات بيلاروس متورطين في "ملاحقة المنشقين في الخارج".
واشنطن – سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان، إن "إجراءات اليوم موجهة ضد عدد من مواطني بيلاروس لمشاركتهم في أنشطة موجهة ضد المنشقين، تم تنفيذها خارج القانون".
ولم تذكر الخارجية الأمريكية أي معلومات إضافية عن الأفراد الذين فُرضت عليهم تلك القيود.
كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، حذرت بيلاروسيا أمس الخميس، من عواقب في حال مشاركتها في أي "خطط روسية لغزو أوكرانيا".
وأكدت دونفريد على أن "بيلاروسيا ستواجه عواقب مماثلة لتلك التي ستواجهها روسيا حال مشاركتها في أي خطة لغزو أوكرانيا".
في سياق آخر، أوضحت دونفريد أن "العقوبات الأمريكية المفروضة حاليًا على بيلاروسيا هي رد على انتهاكات الأخيرة المتواصلة لحقوق الإنسان".
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
لوكاشينكو: بيلاروسيا ستشارك في الحرب في حال شن عدوان ضد روسيا
28 يناير, 11:26 GMT
وطلبت دونفريد من وزير الخارجية البيلاروسي "الإفراج عن أكثر من 1000 سجين سياسي في سجونها"، حسب قولها.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.
كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.
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