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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/تصريحات-مثيرة-لكلوب-عن-مواجهة-ماني-وصلاح-في-نهائي-أفريقيا-فيديو-1058019423.html
تصريحات مثيرة لكلوب عن مواجهة ماني وصلاح في نهائي أفريقيا... فيديو
تصريحات مثيرة لكلوب عن مواجهة ماني وصلاح في نهائي أفريقيا... فيديو
علق المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على وصول نجمي فريقه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T12:13+0000
2022-02-04T12:13+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
ليفربول
رياضة
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وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تابع بطولة أمم أفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.وأضاف المدرب الألماني "البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني". وعن تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، أجاب كلوب "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل".واستطرد قائلا "الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء".يشار إلى أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال الذي سيقام يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/صلاح-يغني-هوبا-والحضري-واللاعبون-يرقصون-فرحا-بالفوز-على-الكاميرون-فيديو-1057893431.html
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ليفربول, رياضة

تصريحات مثيرة لكلوب عن مواجهة ماني وصلاح في نهائي أفريقيا... فيديو

12:13 GMT 04.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEيورغن كلوب بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا
يورغن كلوب بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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علق المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على وصول نجمي فريقه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تابع بطولة أمم أفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.
وأضاف المدرب الألماني "البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني".

وتابع "سيكون نهائيا مثيرا يوم الأحد. أحدهم سيكون سعيدا للغاية، والآخر لن يكون سعيدا. كلاهما لديه فرصة لتحقيق إنجاز عظيم".

وعن تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، أجاب كلوب "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل".
واستطرد قائلا "الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء".
يشار إلى أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال الذي سيقام يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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