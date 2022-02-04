تصريحات مثيرة لكلوب عن مواجهة ماني وصلاح في نهائي أفريقيا... فيديو

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه تابع بطولة أمم أفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.وأضاف المدرب الألماني "البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني". وعن تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، أجاب كلوب "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل".واستطرد قائلا "الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء".يشار إلى أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال الذي سيقام يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
وأضاف المدرب الألماني "البطولة مثلت إنجازا عظيما لصلاح وماني".
وتابع "سيكون نهائيا مثيرا يوم الأحد. أحدهم سيكون سعيدا للغاية، والآخر لن يكون سعيدا. كلاهما لديه فرصة لتحقيق إنجاز عظيم".
وعن تاريخ عودة ماني وصلاح للعب مع ليفربول، أجاب كلوب "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي الخميس المقبل".
واستطرد قائلا "الفائز منهما سيسافر أولا لبلاده للاحتفال مع الجماهير، ثم يعود يوم الثلاثاء أو الأربعاء".
يشار إلى أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 4 أيام من نهائي كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال الذي سيقام يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.