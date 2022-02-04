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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/صلاح-يغني-هوبا-والحضري-واللاعبون-يرقصون-فرحا-بالفوز-على-الكاميرون-فيديو-1057893431.html
صلاح يغني "هوبا" والحضري واللاعبون يرقصون فرحا بالفوز على الكاميرون... فيديو
صلاح يغني "هوبا" والحضري واللاعبون يرقصون فرحا بالفوز على الكاميرون... فيديو
ما زالت أصداء الفوز على الكاميرون صاحب الأرض والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا مستمرة في مصر والعالم العربي، حيث ظهر فيديو طريف للاعبي منتخب مصر وفي مقدمتهم... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:43+0000
2022-02-04T08:43+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
رياضة
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ونشرت الفنانة المصرية روبي، على حسابها بـ"إنستغرام"، فيديو للاعبي منتخب مصر، من داخل الحافلة بعد المباراة، وهم يغنون أغنيتها الشهيرة "هوبا" ويتوسطهم اللاعب العالمي محمد صلاح.ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي روبي الذين عبروا سعادتهم بالإنجاز المصري.وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، مساء أمس الخميس.وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/ورقة-على-زجاجة-مياه-تكشف-سر-فوز-مصر-وتألق-حارس-مرماها-أمام-الكاميرون-فيديو-1057891966.html
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منتخب مصر الوطني, رياضة

صلاح يغني "هوبا" والحضري واللاعبون يرقصون فرحا بالفوز على الكاميرون... فيديو

08:43 GMT 04.02.2022
© REUTERS / EDDIE KEOGHنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح
نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / EDDIE KEOGH
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ما زالت أصداء الفوز على الكاميرون صاحب الأرض والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا مستمرة في مصر والعالم العربي، حيث ظهر فيديو طريف للاعبي منتخب مصر وفي مقدمتهم محمد صلاح وهم يغنون ويرقصون فرحا بهذا الإنجاز.
ونشرت الفنانة المصرية روبي، على حسابها بـ"إنستغرام"، فيديو للاعبي منتخب مصر، من داخل الحافلة بعد المباراة، وهم يغنون أغنيتها الشهيرة "هوبا" ويتوسطهم اللاعب العالمي محمد صلاح.
ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي روبي الذين عبروا سعادتهم بالإنجاز المصري.
وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، مساء أمس الخميس.
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
ورقة على زجاجة مياه تكشف سر فوز مصر وتألق حارس مرماها أمام الكاميرون... فيديو
08:03 GMT
وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.
هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
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