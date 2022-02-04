صلاح يغني "هوبا" والحضري واللاعبون يرقصون فرحا بالفوز على الكاميرون... فيديو

ونشرت الفنانة المصرية روبي، على حسابها بـ"إنستغرام"، فيديو للاعبي منتخب مصر، من داخل الحافلة بعد المباراة، وهم يغنون أغنيتها الشهيرة "هوبا" ويتوسطهم اللاعب العالمي محمد صلاح.ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي روبي الذين عبروا سعادتهم بالإنجاز المصري.وكان المنتخب المصري لكرة القدم قد خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، مساء أمس الخميس.وتمكن الحارس المصري، محمد أبو جبل، من التصدي لركلتين ترجيحيتين، ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، لتصارع السنغال على اللقب.هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل 6 فبراير/شباط الجاري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
ما زالت أصداء الفوز على الكاميرون صاحب الأرض والوصول لنهائي بطولة أمم أفريقيا مستمرة في مصر والعالم العربي، حيث ظهر فيديو طريف للاعبي منتخب مصر وفي مقدمتهم محمد صلاح وهم يغنون ويرقصون فرحا بهذا الإنجاز.
ونشرت الفنانة المصرية روبي، على حسابها بـ"إنستغرام"، فيديو للاعبي منتخب مصر، من داخل الحافلة بعد المباراة، وهم يغنون أغنيتها الشهيرة "هوبا" ويتوسطهم اللاعب العالمي محمد صلاح.