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https://arabic.sputniknews.com/20220204/ظهور-حيوان-غير-مألوف-يتجول-في-مترو-موسكو-فيديو-1057892925.html
ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو
ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام حيوان "ألباكا" بالدخول إلى إحدى عربات المترو في العاصمة موسكو. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:24+0000
2022-02-04T08:24+0000
2022-02-04T08:30+0000
روسيا
منوعات
نادي الفيديو
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واستطاع شهود العيان تصوير المقطع الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم.ويعد الحيوان غير مألوف بالنسبة للكثيرين في روسيا خصوصا أن مصدره هو دولة البيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية.
سبوتنيك عربي
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روسيا, منوعات, نادي الفيديو
ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو 08:24 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام حيوان "ألباكا" بالدخول إلى إحدى عربات المترو في العاصمة موسكو.
واستطاع شهود العيان تصوير المقطع الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم.
ويعد الحيوان غير مألوف بالنسبة للكثيرين في روسيا خصوصا أن مصدره هو دولة البيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية.