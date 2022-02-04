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https://arabic.sputniknews.com/20220204/ظهور-حيوان-غير-مألوف-يتجول-في-مترو-موسكو-فيديو-1057892925.html
ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو
ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام حيوان "ألباكا" بالدخول إلى إحدى عربات المترو في العاصمة موسكو. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T08:24+0000
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روسيا
منوعات
نادي الفيديو
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واستطاع شهود العيان تصوير المقطع الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم.ويعد الحيوان غير مألوف بالنسبة للكثيرين في روسيا خصوصا أن مصدره هو دولة البيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية.
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روسيا, منوعات, نادي الفيديو

ظهور حيوان غير مألوف يتجول في مترو موسكو.. فيديو

08:24 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 04.02.2022)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصورمحطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - جائحة كورونا 23 أبريل 2020
محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - جائحة كورونا 23 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام حيوان "ألباكا" بالدخول إلى إحدى عربات المترو في العاصمة موسكو.
واستطاع شهود العيان تصوير المقطع الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم.
ويعد الحيوان غير مألوف بالنسبة للكثيرين في روسيا خصوصا أن مصدره هو دولة البيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية.
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