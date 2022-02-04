غانتس يقول إن بلاده قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن بلاده بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.
כמה מילים על הפעילות שלנו במזרח התיכון.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 4, 2022
בחודשים האחרונים אני משקיע מאמצים גדולים לחיזוק היחסים הביטחוניים שלנו עם מדינות ומנהיגים בעולם הערבי. הביקור בבחריין במסגרתו נחתם הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני, מצטרף להסכם עם מרוקו ולביקורים בירדן, ברמאללה ולמהלכים נוספים שלא אוכל לפרט. pic.twitter.com/5RE6RigZhS
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته للبحرين، التي بدأها، أول أمس الأربعاء، أن توقيعه لاتفاق أمني مع مملكة البحرين، يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أمنية وعسكرية عقدتها بلاده مع دول عربية مهمة، لتنضم إلى الاتفاق مع المغرب، وما قام به من زيارات إلى الأردن والمقاطعة برام الله بالضفة الغربية، فضلا عن تحركات أخرى لن يتمكن من نشر تفصيلها، في الوقت الراهن.
ברית אסטרטגית של ערכים ושל אינטרסים ביטחוניים משותפים שארה"ב הובילה וממשיכה להוביל באזור.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 4, 2022
עשרות אלפי חיילים אמריקאים על אדמת המזרח התיכון והתמיכה בנו ובידידותנו, הם ההוכחה הטובה ביותר לחשיבותה והובלתה של ארה"ב כמעצמה הגדולה בעולם.
وشدد غانتس على مواصلة بلاده تطوير العلاقات الأمنية والسياسية مع دول المنطقة، بدعوى قيادة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار من أجلها، مشيرا إلى أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنز، قد أكد، أمس الخميس، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.