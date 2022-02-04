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https://arabic.sputniknews.com/20220204/غانتس-يقول-إن-بلاده-قامت-بتحركات-أمنية-في-دول-عربية-لم-يكشف-عنها-بعد-1058023683.html
غانتس يقول إن بلاده قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد
غانتس يقول إن بلاده قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T13:51+0000
2022-02-04T13:51+0000
بيني غانتس
إسرائيل
العالم العربي
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن بلاده بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته للبحرين، التي بدأها، أول أمس الأربعاء، أن توقيعه لاتفاق أمني مع مملكة البحرين، يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أمنية وعسكرية عقدتها بلاده مع دول عربية مهمة، لتنضم إلى الاتفاق مع المغرب، وما قام به من زيارات إلى الأردن والمقاطعة برام الله بالضفة الغربية، فضلا عن تحركات أخرى لن يتمكن من نشر تفصيلها، في الوقت الراهن.وشدد غانتس على مواصلة بلاده تطوير العلاقات الأمنية والسياسية مع دول المنطقة، بدعوى قيادة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار من أجلها، مشيرا إلى أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.وكان الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنز، قد أكد، أمس الخميس، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.
إسرائيل
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بيني غانتس, إسرائيل, العالم العربي

غانتس يقول إن بلاده قامت بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد

13:51 GMT 04.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / POOL
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قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده قامت وتقوم بتحركات أمنية في دول عربية لم يكشف عنها بعد.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن بلاده بذلت جهودا كبيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، من أجل تعزيز علاقاتها الأمنية مع دول وزعماء وقادة في العالم العربي.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته للبحرين، التي بدأها، أول أمس الأربعاء، أن توقيعه لاتفاق أمني مع مملكة البحرين، يأتي ضمن سلسلة اتفاقات أمنية وعسكرية عقدتها بلاده مع دول عربية مهمة، لتنضم إلى الاتفاق مع المغرب، وما قام به من زيارات إلى الأردن والمقاطعة برام الله بالضفة الغربية، فضلا عن تحركات أخرى لن يتمكن من نشر تفصيلها، في الوقت الراهن.
وشدد غانتس على مواصلة بلاده تطوير العلاقات الأمنية والسياسية مع دول المنطقة، بدعوى قيادة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار من أجلها، مشيرا إلى أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الموقع الإلكتروني العبري إسرائيل ديفنز، قد أكد، أمس الخميس، أن أحد الأهداف أو الأسباب الحقيقية وراء زيارة غانتس إلى البحرين هو تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أمريكية وموافقة بحرينية.
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