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https://arabic.sputniknews.com/20220204/مسؤول-بالبيت-الأبيض-مقتل-زعيم-داعش-القرشي-علامة-فارقة-1057887676.html
مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم "داعش" القرشي علامة فارقة
مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم "داعش" القرشي علامة فارقة
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) منذ فجر زعيم... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T00:57+0000
2022-02-04T01:08+0000
البيت الأبيض
تنظيم داعش الإرهابي
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وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بغداد-استخباراتنا-زودت-التحالف-الدولي-بمعلومات-حول-مكان-القرشي-1057881163.html
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البيت الأبيض, تنظيم داعش الإرهابي

مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم "داعش" القرشي علامة فارقة

00:57 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 01:08 GMT 04.02.2022)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) منذ فجر زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي نفسه خلال غارة أمريكية.
وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.
وقال إن الولايات المتحدة والحكومة العراقية وشركاء آخرين بالتحالف عازمون على مواصلة قتال داعش والتصدي للتهديد الذي تواجهه أوطانهم.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بغداد: استخباراتنا زودت التحالف الدولي بمعلومات حول مكان القرشي
أمس, 19:33 GMT
كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
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