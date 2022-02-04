مسؤول بالبيت الأبيض: مقتل زعيم "داعش" القرشي علامة فارقة

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.كان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي يقود تنظيم "داعش" منذ مقتل مؤسسه الإرهابي أبو بكر البغدادي في 2019، الذي لقي حتفه أيضا عندما فجر عبوات ناسفة خلال غارة شنتها قوات أمريكية خاصة.
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع شركائها في التحالف المناهض لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) منذ فجر زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي نفسه خلال غارة أمريكية.
وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين، "إنها لعلامة فارقة ألا يمشي الحاج عبد الله على وجه الأرض بعد الآن"، مستخدما لقب زعيم التنظيم.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد أسرته خلال غارة أمريكية في سوريا، في ضربة لجهود الجماعة لإعادة تنظيم نفسها كقوة قادرة على خوض حروب عصابات بعد أن خسرت مساحات شاسعة من الأراضي، وفقا لرويترز.