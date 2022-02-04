https://arabic.sputniknews.com/20220204/وزيرة-الإعلام-الألمانية-تدعو-إلى-حوار-مع-روسيا-بشأن-حظر-آر-تي-ودويتشه-فيله-1058030093.html

وزيرة الإعلام الألمانية تدعو إلى حوار مع روسيا بشأن حظر "آر تي" و"دويتشه فيله"

وزيرة الإعلام الألمانية تدعو إلى حوار مع روسيا بشأن حظر "آر تي" و"دويتشه فيله"

قالت وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية كلوديا روث، اليوم الجمعة، إن موسكو وبرلين يجب أن تسعيا لإجراء حوار حول وضع قناتي "آر تي" الناطقة بالألمانية و"دويتشه... 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T16:10+0000

2022-02-04T16:10+0000

2022-02-04T16:10+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

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برلين- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن موسكو ستغلق مكتب "دويتشه فيله" وتلغي اعتماد موظفيها ردا على حظر "آر تي" في ألمانيا، كما وعدت بالبدء في إجراء للاعتراف بها كوكيل أجنبي.في الوقت نفسه، أخبر مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الروسية "سبوتنيك" أنه إذا غيرت ألمانيا موقفها بشأن "آر تي"، ستستجيب موسكو أيضا بشكل إيجابي.بدورها، اقترحت وزيرة العدل في لاتفيا جانيس بوردان نقل مكتب "دويتشه فيله" إلى ريغا إذا لم ترفع موسكو الحظر المفروض على عمله.لكن قالت وزيرة الإعلام الألمانية على الهواء عبر إذاعة "إيه آر دي" الألمانية: "ما نحتاجه ليس إجراءات عدوانية، بل حوارا ووقف تصعيد بدلا من التصعيد".في الوقت نفسه، وصفت روث الإجراءات الروسية ضد "دويتشه فيله" بأنها "عدوانية"، مشددة على أنها "مستاءة حقا" من معرفة الوضع، لا سيما أنها ناقشت للتو مسألة تحسين العلاقات بين الدولتين مع الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي.ووعدت روث بأن تشرح لوزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا الفرق بين حظر "آر تي"الناطقة باللغة الألمانية وإغلاق مكتب "دويتشه فيله" في موسكو.في وقت سابق من اليوم، أخبر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية "سبوتنيك" أن موسكو اقترحت طرقا لحل الأزمة حول خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى روسيا، لكن برلين رفضت مناقشة القضية.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/الأمم-المتحدة-عن-حظر-آر-تي-الألمانية-يجب-السماح-لوسائل-الإعلام-بالعمل-بحرية-1057874368.html

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